Ghalibaf: Kaukasus Tidak Boleh Menjadi Arena Persaingan Geopolitik Kekuatan Asing

Menurut laporan kantor berita ABNA, Ararat Mirzoyan, Menteri Luar Negeri Armenia, sore ini (Senin, 13 Mehr) bertemu dan berbicara dengan Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ketua Parlemen pada awal pertemuan ini, mengapresiasi sikap dan tindakan rakyat dan pemerintah Armenia dalam mendampingi Republik Islam Iran selama perang terakhir dan setelahnya, mengatakan: "Pendampingan dari bangsa tetangga ini meninggalkan kenangan baik di benak."

Ketua Parlemen Iran menegaskan: "Selain hubungan bilateral, terdapat isu-isu regional di Kaukasus, termasuk jalur transportasi, yang dapat dibicarakan oleh Republik Islam Iran dan Armenia."

Menekankan bahwa sekarang lebih dari sebelumnya kawasan Kaukasus membutuhkan ketenangan dan hal ini harus dicapai dengan memperkuat perbatasan resmi, ia menambahkan: "Pengalaman menunjukkan bahwa campur tangan kekuatan di luar kawasan dapat menyebabkan ketidakamanan. Misalnya, di kawasan Teluk Persia terlihat bahwa kekuatan asing datang dan beberapa negara membayangkan bahwa kehadiran ini dapat memberikan keamanan bagi mereka, tetapi hasilnya adalah ketidakamanan. Kekuatan-kekuatan ini hanya menginginkan kapasitas dan fasilitas negara-negara kawasan dan mengejar kepentingan mereka sendiri."

Ghalibaf mengatakan: "Kami berharap pertukaran pandangan dan kerja sama yang berkelanjutan dan progresif kedua negara di bidang politik dan ekonomi membantu menciptakan peluang di bidang transit, energi dan isu-isu lainnya, serta efektif."

Ketua Parlemen Iran menekankan tidak dapat dipercayanya Amerika dalam berbagai isu, mencatat: "Amerika di bidang militer terhadap Republik Islam Iran tidak mencapai satu pun tujuan mereka dan gagal, dan di bidang politik juga melanggar janji dalam pelaksanaan nota kesepahaman dan di bidang ini juga memberikan pukulan lain pada kredibilitas mereka sendiri."

Berdasarkan laporan ini, Ararat Mirzoyan, Menteri Luar Negeri Armenia, juga dalam pertemuan ini menilai hubungan negaranya dengan Republik Islam Iran sebagai strategis dan mengatakan: "Kerja sama pemerintah kedua negara membuat hal ini semakin kokoh."

Ia menyatakan: "Persahabatan dan hubungan yang stabil terwujud melalui saling mendampingi dalam kesulitan; pada kenyataannya, persahabatan di hari-hari sulit membuat hubungan semakin kuat."