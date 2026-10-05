Upaya Netanyahu menciptakan krisis dengan tujuan tetap berkuasa

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Maalouma, sebuah sumber Palestina mengumumkan bahwa statistik yang dipublikasikan dari survei terbaru di wilayah pendudukan menunjukkan bahwa partai Likud yang dipimpin Netanyahu mengalami penurunan 18 hingga 19 kursi parlemen dibandingkan dengan 32 kursi sebelumnya.

Berdasarkan laporan ini, di hadapan partai rival Netanyahu, yaitu Yesh Atid yang dipimpin Gadi Eisenkot, ia memiliki 22 kursi.

Sumber Palestina ini menambahkan bahwa untuk membentuk kabinet di parlemen rezim Zionis dengan 120 kursi harus memperoleh setidaknya 61 kursi, namun kubu oposisi akan memiliki 53 kursi dan koalisi Netanyahu dan Haredi akan memiliki 51 hingga 54 kursi.

Ia menyatakan bahwa statistik ini menunjukkan Netanyahu berupaya menerapkan keadaan kebuntuan politik untuk mencegah terbentuknya koalisi dari pihak oposisi dan tetap berada di kabinet untuk melanjutkan urusan.