Pernyataan Yahya Sari tentang agresi Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Masira, Yahya Sari juru bicara angkatan bersenjata Yaman hari ini Minggu dalam sebuah pernyataan mengumumkan: Pesawat musuh Saudi selama 24 jam terakhir melakukan 106 serangan udara dan rudal (terhadap rakyat Yaman yang tertindas).

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman melanjutkan: Serangan udara Arab Saudi menargetkan area sipil di Sanaa (ibu kota) dan provinsi Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah dan Saada. Serangan udara Riyadh dilakukan oleh jet tempur F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan «Khamis Mushait» dan «Taif», dan serangan rudal dilakukan dari wilayah «Najran».

Yahya Sari kemudian menambahkan: Total serangan agresif Saudi sejak dimulainya eskalasi konflik telah mencapai 1516 kasus.