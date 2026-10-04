Wali Kota New York Kritik Berlanjutnya Pembunuhan di Gaza dengan Dukungan Finansial AS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Zohran Mamdani, Wali Kota New York, mengatakan bahwa genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza masih terus berlangsung. Ia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang bertanggung jawab merancang genosida mengerikan tersebut.

Mamdani mengatakan bahwa pembicaraan mengenai gencatan senjata tidak berarti kondisi yang dihadapi rakyat Palestina di Jalur Gaza telah berakhir. Menurutnya, genosida di Gaza masih terus berlangsung.

Ia menambahkan bahwa dalam sepekan terakhir, militer Israel telah membunuh seorang anak Palestina berusia 11 tahun di sebuah wilayah yang disebut sebagai zona aman di Gaza. Menurut Mamdani, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa berbagai tindakan dan pelanggaran masih terus terjadi meskipun gencatan senjata telah diumumkan.

Wali Kota New York itu selanjutnya mengkritik kebijakan Amerika Serikat terhadap Israel. Ia mengatakan bahwa pemerintah AS bukan hanya menjadi penonton ketika rakyat Palestina kehilangan keamanan dan martabat mereka, tetapi juga ikut membiayainya.

Mamdani juga menyinggung kunjungan terbaru Benjamin Netanyahu ke New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengkritik tidak ditangkapnya Netanyahu meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.