Khatibzadeh: Iran menuntut jaminan konkret Amerika untuk mengakhiri perang

Menurut laporan kantor berita Abna, Saeed Khatibzadeh pada Kamis dalam wawancara dengan jaringan televisi Rusia 1 dan sebagai jawaban atas pertanyaan tentang laporan media Amerika bahwa negosiasi yang akan datang dengan mediasi pihak Qatar telah menemui jalan buntu, menyatakan.

Kepala Pusat Studi Politik dan Internasional Kementerian Luar Negeri juga menambahkan: Rencana dan kebijakan kami adalah berusaha mengakhiri krisis ini melalui diplomasi meskipun pihak lawan telah berkali-kali mengkhianati meja perundingan.

Ia mencatat: Selama beberapa minggu terakhir dan setelah pelanggaran memorandum pemahaman Islamabad oleh pemerintah Amerika Serikat, sambil menjaga kesiapan pertahanan kami pada tingkat maksimal yang mungkin dan siap serta tetap siap untuk setiap skenario, pada saat yang sama sebagai negara yang selalu berusaha mencegah krisis di kawasan, kami berusaha menyampaikan proposal kami melalui mediator, termasuk Qatar dan Pakistan dan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Khatibzadeh mengatakan: Di antara proposal ini adalah rencana penyelesaian tujuh hari atau rencana inisiatif tujuh hari, yang sekarang semua orang mengetahuinya. Kami menyampaikan rencana ini kepada pihak Amerika melalui Qatar dan baru-baru ini menerima pendapat pihak lawan melalui mediator Qatar selama pemberhentian singkat delegasi Kementerian Luar Negeri dalam perjalanan kembali dari New York. Sebagai tanggapan, pendapat awal disampaikan di tempat kepada mediator Qatar, dan bola berada di lapangan Amerika.