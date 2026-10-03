Kami siap untuk kemitraan jangka panjang dengan Uni Ekonomi Eurasia

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip kedutaan Iran di Belarus, Mohammad Reza Aref dalam pesan ini yang dibacakan pada Jumat malam dalam pertemuan ini dengan kehadiran para perdana menteri dan pejabat tinggi Uni Ekonomi Eurasia di Minsk oleh duta besar negara kami di Belarus, menambahkan: Iran siap berpartisipasi sebagai mitra yang aktif, dapat diandalkan, dan jangka panjang dalam pengembangan kerja sama ekonomi dan regional dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Dengan menunjukkan keterkaitan yang semakin meningkat antara keamanan politik dan keamanan ekonomi, ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran percaya pada multilateralisme sejati, saling menghormati, dan hak yang setara bagi bangsa-bangsa dan menganggap Uni Ekonomi Eurasia sebagai salah satu platform penting untuk pengembangan kerja sama regional.

Wakil Presiden Pertama, sambil mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat sahabat Republik Belarus dan khususnya Perdana Menteri negara ini atas penyambutan yang layak dan penyelenggaraan pertemuan ini, menganggap kehadiran Republik Islam Iran di antara negara-negara sahabat dan mitra Eurasia sebagai kesempatan berharga untuk berdialog tentang perkembangan terkini dan merancang jalur masa depan kerja sama bersama antara negara-negara anggota Uni.

Aref selanjutnya, dengan mengutuk agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap Republik Islam Iran, menyebut tindakan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara-negara merdeka.

Dengan menunjukkan kerusakan yang ditimbulkan pada pusat-pusat sipil dan masyarakat tak berdaya negara kami, termasuk sekolah anak-anak di Minab, ia menekankan perlunya menghormati prinsip dan aturan hukum internasional.

Aref juga dengan menekankan bahwa menentang unilateralisme tidak berarti membela negara tertentu, menyatakan: Menentang unilateralisme sebenarnya adalah membela kedaulatan negara, kebebasan perdagangan, kemerdekaan ekonomi dan hak bangsa-bangsa untuk memilih jalur pembangunan dan mitra mereka.