Buku “Seorang Faqih dari Karbala” Diluncurkan; Menelaah Kembali Pemikiran dan Warisan Ilmiah Ayatullah Sayid Muhammad Taqi Modarresi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – acara peluncuran buku “Seorang Faqih dari Karbala” diselenggarakan dengan dihadiri sejumlah ulama, dosen hauzah dan universitas, peneliti, serta tokoh-tokoh ilmiah.

Karya yang ditulis Dr. Abdulwahhab Farati, seorang peneliti dan penulis, ini mengkaji berbagai aspek kehidupan, pemikiran, serta aktivitas ilmiah, intelektual, dan sosial Ayatullah al-Uzma Sayid Muhammad Taqi Modarresi.

Dalam acara tersebut, Hujjatul Islam wal Muslimin Najaf Lakzaei, Hujjatul Islam wal Muslimin Sayid Mahdi Modarresi, Dr. Abdulwahhab Farati, Dr. Peyman Ayati, dan Rashed al-Rashed menyampaikan pandangan mereka mengenai buku tersebut serta kepribadian ilmiah dan intelektual Ayatullah Modarresi.

Lakzaei: Ayatullah Modarresi Melampaui Tabyin dan Tabligh, Ia Berorientasi pada Penegakan Agama

Hujjatul Islam wal Muslimin Najaf Lakzaei, Kepala Institut Riset Ilmu dan Kebudayaan Islam, menjelaskan perbedaan antara tabyin atau penjelasan, tabligh atau penyebaran dakwah, dan iqamah al-din atau penegakan agama.

Ia mengatakan, sebagian ulama berhenti pada tahap menjelaskan ajaran Islam. Sebagian lainnya, selain melakukan penjelasan, juga bergerak dalam penyebaran dan dakwah. Namun ada kelompok yang sejak awal mempunyai perhatian utama pada penegakan agama, sehingga memikirkan pembentukan institusi, pendidikan kader, serta pengelolaan masyarakat demi terwujudnya agama dalam kehidupan sosial.

Mengacu pada ayat 13 Surah Asy-Syura, ia menambahkan bahwa penegakan agama membutuhkan organisasi dan institusi. Menurutnya, Ayatullah Modarresi juga menekankan perlunya pembentukan sistem dan lembaga yang bekerja di bawah kepemimpinan agama.

Lakzaei, ketika menjelaskan pendekatan peradaban dan global Ayatullah Modarresi, mengatakan bahwa untuk menegakkan agama, seluruh dimensi masyarakat harus dilihat dengan pendekatan peradaban, Islam, akidah, dan fikih.

Kepala Institut Riset Ilmu dan Kebudayaan Islam itu juga menyinggung pembahasan mengenai sistem politik dan negara dalam pemikiran Ayatullah Modarresi.

Menurutnya, dalam kerangka pemikiran tersebut, negara Islam tidak hanya bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga harus melindungi martabat manusia, menyediakan kondisi bagi tegaknya agama, serta menolak segala bentuk dominasi.

Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Ilahi, kedudukan rakyat, musyawarah, pemanfaatan pemikiran para elite, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah merupakan tema-tema lain yang terdapat dalam sistem pemikiran tersebut.

Sayid Mahdi Modarresi: “Seorang Faqih dari Karbala” adalah Jendela Menuju Tradisi Pemikiran yang Hidup

Hujjatul Islam wal Muslimin Sayid Mahdi Modarresi mengatakan bahwa peluncuran buku “Seorang Faqih dari Karbala” bukan sekadar peluncuran sebuah karya yang terdiri atas beberapa ratus halaman, tetapi merupakan pembukaan jendela menuju suatu pemikiran, pengalaman, dan bagian dari sejarah intelektual Syiah.

Ia menambahkan bahwa Ayatullah Modarresi harus dilihat sebagai bagian dari kelanjutan tradisi yang hidup dan dinamis dalam fikih serta pemikiran Syiah; suatu tradisi yang tetap mempertahankan akar-akar aslinya, namun pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk berkembang dan menjawab persoalan-persoalan baru.

Dengan menekankan hubungan antara autentisitas dan kekinian dalam pemikiran Ayatullah Modarresi, ia mengatakan bahwa dalam pendekatan ini, fikih merupakan ilmu yang hidup dan memberikan arah, sehingga harus hadir dalam kehidupan nyata dan menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman.

Ia juga menekankan pandangan global Ayatullah Modarresi.

Menurutnya, akar pemikiran tersebut berada di Karbala, tetapi cakrawalanya bersifat global dan mencakup persoalan umat Islam, generasi muda, serta berbagai tantangan budaya dan sosial yang dihadapi masyarakat Muslim.

Farati: Ayatullah Modarresi Memiliki Sebuah Proyek Pemikiran yang Koheren

Dr. Abdulwahhab Farati, peneliti sekaligus penulis buku “Seorang Faqih dari Karbala”, menjelaskan bahwa salah satu tujuan penulisan buku tersebut adalah memperkenalkan dimensi-dimensi pemikiran Ayatullah Modarresi.

Menurutnya, meskipun Ayatullah Modarresi telah bertahun-tahun aktif dalam bidang ilmiah dan sosial, di kalangan sebagian pelajar agama dan peneliti masih belum terdapat pemahaman yang akurat mengenai keseluruhan sistem pemikirannya.

Farati menambahkan bahwa Ayatullah Modarresi bukan sekadar memiliki kumpulan pendapat yang terpisah-pisah, tetapi mempunyai sebuah proyek intelektual yang koheren yang telah dikembangkan selama beberapa dekade dan berbagai dimensinya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Dengan menyinggung aktivitas intelektual dan politik Ayatullah Modarresi, Farati menyebut Gerakan Risali serta karya-karya beliau dalam bidang pemikiran politik sebagai beberapa unsur penting dalam proyek tersebut.

Ia mengatakan bahwa kajian terhadap karya-karya Ayatullah Modarresi menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan seperti wilayat al-faqih, pemerintahan Islam, struktur negara, peran rakyat, dan kedudukan marja'iyyah.

Ayati: Ayatullah Modarresi Mengubah Ilmu Agama Menjadi Instrumen Pengelolaan Umat

Dr. Peyman Ayati, Ketua Perhimpunan Studi Syiah dan Sekretaris Dewan Peneliti Agama Nasional, mengatakan bahwa Ayatullah Modarresi termasuk di antara para faqih yang membawa ilmu keluar dari wilayah teoretis semata dan menjadikannya sebagai instrumen untuk mengelola umat.

Menurutnya, Ayatullah Modarresi juga telah membangun hubungan antara ilmu agama dan politik Islam.

Ayati menyebut Ayatullah Modarresi sebagai penghubung tradisi keilmuan Karbala dan Qom.

Ia mengatakan bahwa Ayatullah Modarresi menunjukkan bahwa seorang faqih tidak semestinya hanya kokoh dalam persoalan halal dan haram, tetapi juga harus berada di garis depan dalam pergulatan antara kebenaran dan kebatilan.

Ayati juga menyinggung buku “Al-Qiyadah al-Islamiyyah” dan mengatakan bahwa karya yang ditulis lebih dari setengah abad lalu tersebut termasuk karya yang membahas teori wilayat al-faqih dan pemerintahan Islam, sehingga layak mendapatkan perhatian lebih besar dari para peneliti.

Dengan menyinggung peran sosial Ayatullah Modarresi, ia mengatakan bahwa dalam pandangannya, marja'iyyah lebih dari sekadar kedudukan ilmiah, tetapi juga merupakan tanggung jawab besar di hadapan sejarah, Allah, dan umat.

Rashed al-Rashed: Ayatullah Modarresi adalah Contoh Menonjol “Marja'iyyah Lapangan”

Dr. Rashed al-Rashed, peneliti dan pemikir Islam, dengan menyinggung lebih dari tujuh dekade aktivitas ilmiah, intelektual, dan sosial Ayatullah Sayid Muhammad Taqi Modarresi, mengatakan:

“Jika ada yang disebut sebagai marja'iyyah di lapangan, maka Ayatullah Modarresi merupakan salah satu contoh paling menonjol dari ‘marja'iyyah lapangan’.”

Ia menambahkan bahwa salah satu poros utama dalam pemikiran Ayatullah Modarresi adalah “pemikiran tentang tanggung jawab”.

Maksudnya, masyarakat Muslim memiliki tanggung jawab terhadap kondisinya sendiri dan terhadap kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan ideal yang seharusnya dicapai.

Rashed, dengan menyinggung terbentuknya Gerakan Risali, mengatakan bahwa gerakan tersebut berusaha mengubah pemikiran menjadi tindakan, keluar dari sekadar teori, dan masuk ke dalam ranah sosial.

Ia mendefinisikan “marja'iyyah lapangan” sebagai marja'iyyah yang tidak berhenti pada identifikasi persoalan dan penyusunan teori, tetapi benar-benar memasuki medan, mengambil tanggung jawab, dan berdiri bersama masyarakat.

Pada bagian akhir, Rashed menegaskan bahwa Ayatullah Modarresi harus dipahami dalam kerangka sebuah proyek intelektual dan praktis yang luas.

Proyek tersebut, menurutnya, bermula dari pemikiran dan budaya risali, kemudian berlanjut dalam bentuk tanggung jawab sosial, kehadiran langsung di tengah masyarakat, serta usaha untuk mengubah pemikiran menjadi realitas.