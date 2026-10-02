Salat Menjadi Penopang Jihad, Kemenangan, dan Keberhasilan dalam Medan Perjuangan Bangsa Iran Saat Ini

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Pemimpin Besar Revolusi Islam dalam pesannya kepada Musyawarah Nasional Salat ke-33 yang diselenggarakan di Makam Suci Imam Ridha As menegaskan bahwa kewajiban salat bukan hanya kewajiban individual.

Menurut ajaran Al-Qur’an, menegakkan salat merupakan buah pertama sekaligus tanda pemerintahan orang-orang saleh: “Orang-orang yang apabila Kami beri kekuasaan di bumi, mereka menegakkan salat.”

Ia menyatakan bahwa ayat tersebut disebut tepat setelah ayat yang menjanjikan pertolongan Allah kepada para penolong-Nya dan kepada mereka yang berjihad di jalan-Nya dalam Surah Al-Hajj. Hal itu menunjukkan bahwa penegakan salat sebagai sandaran kokoh untuk mengingat Allah serta menumbuhkan harapan dan kepercayaan kepada-Nya memiliki peran khusus dalam jihad, kemenangan, dan keberhasilan di medan perjuangan, khususnya perjuangan yang saat ini dihadapi bangsa Iran.

Ia menambahkan bahwa pada masa sekarang, ketika syarat-syarat bagi kekuatan dan kemampuan rakyat Iran semakin tersedia, setiap anggota masyarakat menjadi sasaran perintah Allah yang berulang kali menegaskan: “Tegakkanlah salat.”

Selain itu, seluruh pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat—mulai dari ayah, ibu dan keluarga, guru dan sahabat, para dosen dan kalangan elite, tokoh terkenal dan figur publik—serta seluruh lembaga pembentuk budaya seperti masjid, salat Jumat, sekolah, universitas, hauzah ilmiah, media nasional, aktivis budaya dan sosial, serta Basij rakyat, terutama mereka yang berhubungan dengan kalangan remaja dan pemuda, disebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam masalah ini.

Berikut teks lengkap pesan Pemimpin Besar Revolusi Islam kepada Musyawarah Nasional Salat ke-33:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Perhatian terhadap perkara luhur “penegakan salat”, khususnya penyelenggaraan Musyawarah Salat, merupakan salah satu langkah penting dan diperlukan yang sejak awal dekade 1990-an telah dimulai di negara ini berkat upaya seorang ulama pejuang dan dekat dengan masyarakat, pengajar Al-Qur’an serta mubalig berpengalaman, Hujjatul Islam wal Muslimin Qara’ati, semoga keberkahannya senantiasa terjaga.

Perhatian khusus Pemimpin Besar Syahid—semoga Allah meninggikan kedudukannya—terhadap persoalan ini, serta nasihat-nasihat penting, berkelanjutan dan tegas beliau dalam pesan-pesan yang disampaikan kepada 32 musyawarah sebelumnya, semakin menunjukkan pentingnya jalan ini.

Tidak diragukan bahwa berbicara atau menulis mengenai salat pada tingkat yang sepadan dengan wahyu Ilahi, sabda Nabi Muhammad Saw dan perkataan para Imam Maksum As berada di luar kemampuan pena orang seperti saya untuk menjelaskan kedalaman makrifat yang terkandung dalam salat.

Namun identitas dan tuntutan masyarakat Islam, serta tanggung jawab para pelayannya—khususnya kepemimpinan Revolusi Islam—mengharuskan saya menyampaikan beberapa kalimat sebagai pengingat bagi diri saya sendiri, seluruh masyarakat, dan para pejabat.

Salat merupakan salah satu nikmat besar dan terindah dari Allah Yang Mahatinggi. Salat adalah institusi, simbol dan tiang tertinggi agama serta tali penghubung setiap manusia untuk berkomunikasi secara dekat dan langsung dengan sumber Ilahi yang tidak terbatas dan tidak pernah berakhir.

Salat adalah eliksir keberhasilan dan keselamatan serta salah satu pilar kehidupan yang baik. Ia merupakan sandaran yang kokoh, terus-menerus dan tidak pernah habis bagi manusia dalam perjuangan melawan setan dalam diri maupun setan-setan duniawi.

Pada saat yang sama, salat merupakan mata air yang terus mengalirkan cinta, harapan, kasih sayang dan ketenangan. Turunnya keberkahan dan bertambahnya rezeki Ilahi juga terwujud dan semakin meningkat melalui penegakan salat dan istigfar.

Namun kewajiban salat bukan hanya kewajiban individual.

Menurut ajaran Al-Qur’an, menegakkan salat merupakan buah pertama sekaligus tanda pemerintahan orang-orang saleh: “Orang-orang yang apabila Kami memberikan kekuasaan kepada mereka di bumi, mereka menegakkan salat.”

Disebutkannya ayat ini tepat setelah ayat yang menjanjikan pertolongan Allah kepada para penolong Allah dan jihad mereka dalam Surah Al-Hajj menunjukkan bahwa penegakan salat, sebagai sandaran kokoh untuk mengingat Allah serta harapan dan kepercayaan kepada-Nya, memiliki peran khusus dalam jihad, kemenangan, dan keberhasilan di berbagai medan perjuangan, khususnya medan perjuangan yang saat ini berada di hadapan bangsa Iran.

Pada masa sekarang, ketika syarat-syarat kekuatan dan kemampuan rakyat Iran semakin tersedia, setiap individu dari bangsa yang telah bangkit ini menjadi sasaran perintah Allah yang berulang kali disampaikan: “Tegakkanlah salat.”

Selain itu, semua orang yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat, mulai dari ayah, ibu dan keluarga hingga guru dan sahabat; dari para dosen dan kalangan elite hingga tokoh-tokoh terkenal dan figur publik; demikian pula seluruh institusi dan lembaga pembentuk budaya, seperti masjid, salat Jumat, sekolah, universitas, hauzah ilmiah, media nasional, aktivis budaya dan sosial, serta Basij rakyat—khususnya mereka yang berhubungan dengan kalangan remaja dan pemuda—memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam persoalan ini.

Penegakan salat dalam seluruh tahapan penyempurnaan dan tingkat perkembangannya di tengah masyarakat dan sebuah negara yang telah mengibarkan panji Islam murni Muhammadi Saw serta merasa bangga dengan tegaknya pemerintahan Islam, termasuk salah satu persoalan yang paling penting.

Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan jalan dari tahap gerakan dan Revolusi Islam menuju tahap masyarakat Islam. Setelah itu, barulah pencapaian tahap peradaban Islam menjadi mungkin.

Melembagakan salat dan menjadikannya luas serta umum di tengah masyarakat, kemudian melakukan upaya bersama agar salat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, merupakan dua sisi utama dalam usaha mencapai tujuan penting tersebut.

Memakmurkan masjid serta menyediakan berbagai sarana lain untuk memperluas secara kuantitatif sekaligus meningkatkan kualitas lahiriah salat berjemaah dan salat Jumat merupakan langkah-langkah awal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam semua persoalan ini, peran imam salat berjemaah dan imam Jumat sangat menonjol. Mereka harus menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat, menjadi pendengar yang baik, dan bersedia mendengarkan keluh-kesah mereka.

Saya berharap dengan karunia Allah serta perhatian dan doa khusus junjungan kita—semoga Allah mempercepat kemunculannya—bangsa dan negara kita yang tercinta memperoleh keberhasilan dan pertolongan dalam menegakkan salat serta dapat memanfaatkan limpahan rahmat dan keberkahannya.

Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei

1 Oktober 2026