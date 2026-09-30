Al-Husseini: Senjata perlawanan akan tetap menjadi amanah di tangan para pejuang kami

Menurut laporan kantor berita ABNA, Jaafar al-Husseini, juru bicara perlawanan Islam Irak, pada perayaan penarikan pasukan pendudukan Amerika dari Irak mengatakan: Tentara Amerika pada tahun 2011 tidak memiliki pilihan selain kekalahan agar Irak meraih kemenangan pertamanya.

Ia menekankan: Para lelaki perlawanan Islam Irak bangkit untuk menghadapi gelombang takfiri yang hampir menjatuhkan Baghdad, ibu kota.

Juru bicara perlawanan Irak menambahkan: Setelah dikeluarkannya fatwa dari otoritas agama, peran kelompok-kelompok perlawanan adalah menjamin keberhasilan fatwa dengan melatih sejumlah besar relawan.

Ia menjelaskan: Pasukan Amerika kembali ke Irak dengan dalih memerangi terorisme. Perlawanan berhasil mengembangkan senjatanya untuk menghadapi pendudukan kedua Irak oleh Amerika.

Al-Husseini menekankan: Penjajah Amerika menargetkan posisi Hashd al-Shaabi selama perang dukungan Gaza dan agresi terhadap Iran.

Juru bicara perlawanan Irak menjelaskan: Perlawanan Irak adalah perlawanan yang sama yang mengangkat senjata melawan penjajah dan memikul beban. Tidak ada jadwal waktu atau kesepakatan yang diajukan oleh pihak mana pun baik negara maupun politik yang mengikat.

Ia menambahkan: Senjata perlawanan akan tetap menjadi amanah di tangan para mujahidin kami.