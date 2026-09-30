Konsultasi Sayyid Ammar Hakim dengan Hadi al-Amiri tentang perkembangan kawasan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip situs informasi Arus Kebijaksanaan Nasional Irak, Sayyid Ammar Hakim, ketua Arus Kebijaksanaan Nasional Irak, dan Hadi al-Amiri, ketua Organisasi Badr, bertemu.

Kedua pihak saling memberi selamat pada kesempatan Hari Kedaulatan Nasional (berakhirnya misi koalisi internasional melawan ISIS).

Hakim sekali lagi menekankan bahwa hari ini adalah pesan perbaikan situasi Irak dan dokumen internasional tentang kemampuan Irak untuk mengelola berkas keamanan tanpa membutuhkan pihak lain, serta titik awal untuk solusi luas masalah senjata di luar kerangka pemerintahan.

Ia menekankan pentingnya menghadapi tantangan dengan kohesi internal yang lebih besar, khususnya tantangan ekonomi.

Kedua pihak juga menekankan perlunya menciptakan stabilitas di kawasan serta mengakhiri perang dan ketegangan.