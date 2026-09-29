Qatar: Satu-satunya Jalan Menyelesaikan Krisis Iran–Amerika adalah Diplomasi dan Dialog

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Majed al-Ansari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, mengatakan bahwa upaya negaranya untuk mendekatkan pandangan Iran dan Amerika Serikat masih terus dilakukan. Saat ini, fokus utama Doha adalah menciptakan landasan bersama antara kedua pihak.

Dengan menyinggung berlanjutnya pertemuan dan konsultasi antara Teheran dan Washington, al-Ansari mengatakan: “Qatar masih terus menyampaikan pesan antara kedua pihak dalam kerangka upaya mediasinya. Tidak ada jalan penyelesaian bagi perselisihan ini selain melalui solusi damai.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar tersebut juga menekankan perlunya menghormati infrastruktur di kawasan.

Ia mengatakan bahwa setiap ancaman terhadap fasilitas infrastruktur merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Dalam bagian lain keterangannya, al-Ansari membahas perkembangan di Palestina.

Ia memperingatkan mengenai situasi di Tepi Barat dan menekankan perlunya peningkatan upaya internasional untuk menghentikan pelanggaran hak-hak warga Palestina yang menurutnya dilakukan Israel di Tepi Barat dan Al-Quds.

Majed al-Ansari juga menyinggung kebijakan kabinet Benjamin Netanyahu terhadap Jalur Gaza.

Menurutnya, kabinet tersebut berulang kali mengambil langkah-langkah yang melemahkan berbagai upaya dan proses untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.