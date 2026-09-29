Peretasan besar-besaran Pentagon; terungkapnya informasi sensitif 3 juta militer Amerika

Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan Amerika «ABC News» hari ini melaporkan adanya celah keamanan dalam basis data raksasa milik Kementerian Perang Amerika (Pentagon), yang mengakibatkan terungkapnya informasi sensitif terkait sekitar 3 juta militer dan pegawai kementerian ini.

Jaringan ini mengutip seorang pejabat pertahanan Amerika melaporkan bahwa penetrasi ke basis data pegawai Pentagon mencakup 2 juta 760 ribu orang yang masih hidup dan 294 ribu orang lainnya yang telah meninggal.

Pejabat keamanan ini menambahkan bahwa salah satu sistem pusat data sumber daya manusia Pentagon dalam rentang waktu antara Oktober 2025 hingga Juli 2026 telah diakses secara tidak sah, yang melalui itu identitas orang-orang ini teridentifikasi.

Pejabat pertahanan ini menegaskan bahwa informasi yang bocor mencakup nomor jaminan sosial dan informasi terkait pekerjaan militer dan pegawai sipil, yang dapat menimbulkan kekhawatiran serius di bidang keamanan nasional.

Dengan menunjukkan bahwa sejumlah terbatas pengguna tidak sah berhasil mengakses data ini, ia mengklaim bahwa pusat ini segera setelah menemukan celah, menutup celah keamanan tersebut.

Beberapa hari lalu juga, sekelompok peretas dengan nama «Shiny Hunters», mengumumkan bahwa mereka telah menyusup ke portal rekrutmen Biro Investigasi Federal Amerika. Surat kabar New York Times dalam hal ini melaporkan bahwa kelompok ini mengklaim telah mendapatkan nama agen lama dan pelamar kerja serta alamat rumah, nomor telepon, nama pasangan dan beberapa informasi medis dan data lain dari orang-orang ini.

Surat kabar ini melaporkan bahwa Biro mengonfirmasi terjadinya penyusupan informasi ini dan memulai penyelidikan, namun hingga saat ini belum ditentukan di mana tepatnya titik penyusupan dan apakah celah ini terjadi di sistem Biro itu sendiri atau melalui kontraktor eksternal.

New York Times juga mengungkapkan bahwa pejabat Amerika sebelumnya telah menyadari keberadaan peretas China di basis data yang terkait dengan perintah pengawasan internal, yang terjadi setelah penyusupan sebelumnya ke jaringan telekomunikasi Amerika.