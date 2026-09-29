Klaim Tel Aviv tentang pembunuhan salah satu komandan brigade Qassam

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip RT, Benjamin Netanyahu, perdana menteri, dan Israel Katz, menteri Perang rezim Zionis, dalam pernyataan bersama mengklaim bahwa Izz al-Din al-Bik, komandan brigade utara Jalur Gaza yang terkait dengan brigade Qassam, telah syahid.

Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa militer Zionis melakukan pembunuhan terhadap komandan Palestina ini.

Al-Bik mengambil alih komando brigade utara Jalur Gaza selama perang setelah syahidnya Ahmad al-Ghandour oleh rezim Zionis pada tahun 2023. Sumber-sumber Palestina juga mengumumkan bahwa syahidnya al-Bik terjadi setelah serangan terhadap sebuah apartemen di lingkungan an-Nasr yang terletak di barat kota Gaza.

Meskipun ada gencatan senjata yang diklaim di Jalur Gaza, agresi, pembunuhan dan kejahatan rezim Zionis terhadap penduduk jalur ini masih terus berlanjut.

Minggu lalu juga rezim Zionis mengklaim pembunuhan Mohammed Abu al-Alwan, kepala urusan keuangan gerakan Hamas di Jalur Gaza.