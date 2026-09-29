Araqchi: Jawaban pihak Amerika akan disampaikan kepada kami

Menurut laporan kantor berita Abna, «Seyed Abbas Araqchi», Menteri Luar Negeri negara kami, pada hari Senin waktu setempat, dalam pertemuan dengan wartawan Iran mengenai pertemuan terakhirnya dengan mediator Qatar dan salah satu tujuan perjalanan ke New York untuk menghadiri sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan: Tujuan lain yang kami kejar (dalam perjalanan ke New York), yang merupakan tujuan yang sangat penting, adalah untuk memberitahukan kepada dunia posisi negara di bidang perang dan khususnya mengenai Selat Hormuz. Ada syarat-syarat dan telah ditekankan oleh Pemimpin Tertinggi dan syarat-syarat ini harus dilaksanakan agar Selat Hormuz terbuka.

Menteri Luar Negeri menegaskan: Misi kami adalah menyampaikan syarat-syarat ini baik kepada pihak Amerika maupun kepada semua negara lain dan masyarakat internasional agar mengetahui bahwa Iran memiliki rencana dalam hal ini, syarat-syaratnya sepenuhnya adil dan masuk akal, dan jika orang Amerika mengklaim bahwa mereka mencari kesepakatan atau solusi damai, kami telah memperkenalkan solusi ini.

Araqchi menegaskan: Sekarang pada kenyataannya telah menjadi jelas bagi semua bahwa Iran, terlepas dari semua ketidakadilan yang ditimpakan kepadanya dan perang yang dipaksakan kepadanya, di bidang diplomasi memiliki perkataan, logika, dan solusi, dan sebagaimana ia siap untuk perang, ia juga siap untuk diplomasi, dan saya pikir ini sangat meningkatkan posisi kami dan mengubah pandangan negara-negara terhadap kami dan menunjukkan bahwa bukan Iran yang melakukan agresi perang melainkan Amerika.

Menteri Luar Negeri melanjutkan: Iran secara terus-menerus baik siap untuk perang maupun memberikan jawaban atas tindakan mereka secara militer, dan di bidang diplomasi memiliki sesuatu untuk dikatakan dan membuka jalan serta memiliki logikanya sendiri.

Araqchi mengatakan: Rencana kami yang dikenal sebagai rencana tujuh pasal telah disampaikan kepada orang Amerika melalui perantara Qatar; terlepas dari pernyataan yang dikatakan oleh Presiden Amerika, saya mengatakan bahwa kami menunggu jawaban resmi Amerika melalui para mediator.

Menteri Luar Negeri menambahkan: Hari ini (Senin) salah satu mediator Qatar kembali bertemu dengan kami, kami melakukan diskusi. Kami berbicara tentang ide-ide dan bagaimana cara membuka jalan untuk mewujudkan syarat-syarat Iran dan bagaimana mewujudkan syarat-syarat ini.

Araqchi menegaskan: Mereka memiliki ide-ide dan kami melakukan diskusi yang akan kembali disampaikan kepada pihak Amerika dan kemudian jawaban akhir pihak Amerika setelah itu akan disampaikan kepada kami, dan saya berharap ini dilakukan sampai besok (Selasa).