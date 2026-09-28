Kesiapan lebih dari 30 juta orang Iran untuk perang di medan pertempuran demi meninggikan nama Iran

Menurut laporan kantor berita Abna, Yang Mulia Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dalam sebuah pesan dalam rangka peringatan hari-hari awal perang pertama yang dipaksakan dan hari-hari Allah pertahanan delapan tahun dan abadi bangsa Iran, dengan menyebut upaya para hegemonis untuk mengembalikan Iran ke era keterbelakangan dan «kehinaan dan kerendahan», ketergantungan dan reputasi buruk melalui pemaksaan perang pada dekade pertama revolusi, menekankan: Meskipun upaya luas, sistem Islam bangkit seperti phoenix dengan lebih kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya, dengan suara yang lebih lantang dan penerbangan yang lebih tinggi, dan sifat ini menjadi ciri yang berkelanjutan dari sistem ini dalam peristiwa-peristiwa berikutnya yang dibuat musuh, dan kini phoenix itu akibat tekanan musuh, khususnya dua perang terakhir yang dipaksakan, telah tumbuh begitu besar sehingga bayangan penerbangannya jatuh juga di atas tanah-tanah musuh.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam juga, dengan memperingati ulang tahun kedua kesyahidan amir pahlawan Arab dan simbol besar front perlawanan Yang Mulia Sayyed Hassan Nasrallah dan memuji perlawanan dan perjuangan Asyura Yang Mulia Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal, dan pejuang Hizbullah Lebanon, mencatat: Hari-hari Lebanon ini adalah hari-hari yang menonjol dan penuh kemuliaan bagi semua mujahidin perlawanan, dan hari-hari kehinaan dan akhirnya memalukan bagi mereka yang di hadapan musuh Zionis mengarahkan mata harapan mereka pada janji-janji palsu para hegemonis dan orang-orang yang berniat buruk terhadap mereka sendiri.