Kami mengutuk pembersihan etnis oleh pemukim teroris di Tepi Barat

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Aljazeera, Edward Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris hari ini Senin dalam reaksi yang hanya verbal terhadap kebrutalan pemukim Zionis di tanah Palestina menyatakan: Kami mengutuk pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemukim teroris di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Inggris kemudian menambahkan: Kami akan melarang impor barang dari pemukiman ilegal Israel. Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah solusi dua negara dan upaya untuk melemahkannya tidak akan berhasil. Penderitaan dan kesakitan orang-orang di Gaza dan Tepi Barat adalah noda pada hati nurani dunia.