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Kami mengutuk pembersihan etnis oleh pemukim teroris di Tepi Barat

28 September 2026 - 21:50
Kode berita: 1871282
Source: ABNA
Kami mengutuk pembersihan etnis oleh pemukim teroris di Tepi Barat

Menteri Luar Negeri Inggris dalam reaksi yang hanya verbal terhadap kebrutalan pemukim di tanah Palestina yang diduduki menyatakan: Kami mengutuk pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemukim teroris di Tepi Barat.

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Aljazeera, Edward Miliband, Menteri Luar Negeri Inggris hari ini Senin dalam reaksi yang hanya verbal terhadap kebrutalan pemukim Zionis di tanah Palestina menyatakan: Kami mengutuk pembersihan etnis yang dilakukan oleh pemukim teroris di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Inggris kemudian menambahkan: Kami akan melarang impor barang dari pemukiman ilegal Israel. Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah solusi dua negara dan upaya untuk melemahkannya tidak akan berhasil. Penderitaan dan kesakitan orang-orang di Gaza dan Tepi Barat adalah noda pada hati nurani dunia.

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