Moskow: Kami mengutuk perluasan pemukiman di tanah Palestina yang diduduki

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Aljazeera, perwakilan Rusia di Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan lembaga internasional ini mengenai rezim Zionis menyatakan: Kami mengutuk perluasan pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki.

Dia kemudian menambahkan: Alasan posisi Moskow dalam hal ini adalah bahwa tindakan ini menghalangi terwujudnya solusi dua negara.

Perwakilan Moskow di Dewan Keamanan selanjutnya menambahkan: Tidak ada alternatif untuk solusi dua negara guna mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di seluruh Timur Tengah (Asia Barat).