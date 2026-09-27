Seruan Diplomatik Afrika di New York; Dukungan untuk Palestina dan Desakan Reformasi Struktur PBB

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – pada hari kelima Sidang Majelis Umum PBB ke-81, sebagian besar negara Afrika mengirim menteri luar negeri mereka untuk menghadiri forum internasional tersebut dan menyampaikan pandangan negara masing-masing.

Tunisia: Palestina Menghadapi Kejahatan dan Pelanggaran Hak Setiap Hari

Mohamed Ali Nafti, Menteri Luar Negeri Tunisia, dalam pidatonya mengatakan bahwa rakyat Palestina setiap hari menghadapi kejahatan yang sangat berat dan berbagai pelanggaran hak, serta dirampas dari hak-hak mereka yang paling mendasar karena masyarakat internasional tidak mampu mengakhiri penderitaan mereka.

Ia mengecam kebijakan permukiman Israel di Tepi Barat, penyiksaan terhadap warga Palestina, blokade Jalur Gaza, serta apa yang ia sebut sebagai kejahatan genosida di wilayah tersebut tanpa adanya pertanggungjawaban atau hukuman.

Ia meminta masyarakat internasional menjalankan tanggung jawab moralnya terkait persoalan tersebut.

Menteri Luar Negeri Tunisia mengatakan bahwa Mahkamah Internasional dalam pendapat konsultatifnya pada 19 Juli 2024 menetapkan bahwa pihak yang menduduki wilayah Palestina wajib mengakhiri keberadaan ilegalnya di wilayah pendudukan Palestina dan semua negara anggota PBB berkewajiban untuk tidak mengakui legalitas situasi tersebut.

Dalam konteks ini, Tunisia kembali menegaskan penolakannya terhadap segala tindakan sepihak yang bertujuan mengubah realitas sejarah, hukum, dan demografi Al-Quds, termasuk pengusiran paksa, penghancuran rumah, serta serangan berulang terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen.

Pejabat Tunisia itu menambahkan bahwa rakyat Palestina, khususnya di Jalur Gaza, berada dalam kondisi yang sangat buruk akibat pembunuhan, pengungsian, penghancuran rumah dan infrastruktur, serta runtuhnya sistem pelayanan kesehatan.

Karena itu, menurutnya, harus tersedia akses yang aman, segera, dan berkelanjutan bagi bantuan kemanusiaan serta jaminan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat sepenuhnya menjalankan tugas-tugas khususnya.

Mengenai perkembangan regional, ia mengatakan Tunisia mengikuti meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dengan keprihatinan besar beserta dampak seriusnya terhadap keamanan, politik, ekonomi, dan sosial.

Menurutnya, berlanjutnya kondisi tersebut akan semakin memperumit keadaan dan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk bagi seluruh negara di kawasan maupun dunia.

Tunisia menyerukan penghentian segera operasi militer, mengutamakan akal sehat, kembali kepada dialog dan perundingan, serta mengedepankan solusi politik, damai, dan diplomatik sebagai satu-satunya jalan menyelesaikan perselisihan yang ada.

Menteri Luar Negeri Tunisia juga menegaskan solidaritas negaranya terhadap Lebanon serta dukungan kepada rakyat, kedaulatan, dan kemerdekaan penuh negara tersebut.

Ia mengecam pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata di Lebanon dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi-resolusi PBB. Ia juga menolak dan mengecam serangan-serangan Israel yang berulang ke wilayah Suriah.

Cape Verde: Hukum Internasional Tidak Boleh Diterapkan Secara Selektif

Francisco Avelino Vieira de Carvalho, Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Republik Cape Verde, mengatakan bahwa perdamaian tidak dapat diwujudkan atau dipertahankan di tengah kemiskinan, keterpinggiran, dan ketiadaan kesempatan.

Ia menegaskan pentingnya dialog antarnegeri, kerja sama antarmasyarakat, supremasi hukum, serta pencegahan penggunaan kekuatan di dunia.

Ia menambahkan bahwa hukum internasional dan hukum humaniter internasional tidak boleh diterapkan secara selektif.

Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut hanya akan memiliki kekuatan, relevansi, dan efektivitas nyata ketika dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Perdana Menteri Cape Verde mengatakan bahwa terorisme, ekstremisme, kekerasan, dan kejahatan transnasional mengingatkan bahwa perdamaian membutuhkan pencegahan, lembaga yang kuat, kerja sama efektif, dan pemanfaatan peluang.

Mengenai Afrika, ia mengatakan bahwa Afrika merupakan benua termuda di dunia.

Berinvestasi pada generasi muda, pendidikan, pengetahuan, serta menyediakan kesempatan bagi mereka untuk membangun kehidupan yang bermartabat, menurutnya, juga berarti berinvestasi pada perdamaian.

Ia menambahkan bahwa dunia saat ini bukan lagi dunia tahun 1945 dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menjawab tantangan pada masa itu harus menyesuaikan diri dengan dunia yang telah banyak berubah.

“Kami mendukung reformasi Dewan Keamanan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih efektif, transparan, dan representatif,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Afrika mencakup hampir seperempat negara anggota PBB dan sekitar seperlima populasi dunia, tetapi tetap belum terwakili secara memadai di Dewan Keamanan.

Djibouti: Multilateralisme Harus Lebih Inklusif dan Efektif

Abdulkader Houssein Omar, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Djibouti, mengatakan bahwa dunia sedang berada dalam tahap kritis yang ditandai oleh meluasnya konflik, semakin dalamnya krisis lama, serta munculnya konflik baru dengan dampak ekonomi, politik, kemanusiaan, dan keamanan yang merusak.

Menurutnya, dalam menghadapi tantangan tersebut, misi utama PBB harus kembali ditekankan, yakni memperkuat multilateralisme, menjadikannya lebih inklusif dan efektif, serta sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan semua negara, baik besar maupun kecil.

Ia menyerukan deeskalasi dan solusi politik berkelanjutan di Yaman demi melindungi kehidupan manusia, serta meminta pihak-pihak luar menghindari intervensi yang merugikan dan memperburuk konflik di Sudan.

Mengenai Palestina, ia mengatakan: “Kami menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Negara Palestina sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.”

Ia mengecam keras pembangunan permukiman, kekerasan terhadap warga sipil termasuk oleh pemukim Israel di Tepi Barat, pengusiran paksa, serta segala kebijakan yang bertujuan mengubah struktur demografi dan wilayah Palestina yang diduduki.

Menurutnya, situasi kemanusiaan di Jalur Gaza masih merupakan bencana yang membutuhkan respons segera dari masyarakat internasional.

Perlindungan terhadap warga sipil harus dijamin, bantuan kemanusiaan harus dapat mencapai mereka yang membutuhkan tanpa hambatan, dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional harus dihentikan dan dikecam.

Abdulkader Houssein Omar juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan navigasi di Laut Merah, khususnya di Selat Bab al-Mandab, yang ia sebut sebagai isu geoekonomi penting bagi stabilitas regional dan global.

Gabon: Tanpa Partisipasi Adil Afrika, Tidak Ada Tata Kelola Global yang Nyata

Marie Edith Tassyla, Menteri Luar Negeri Gabon, mengatakan dunia saat ini menghadapi sejumlah krisis mendalam dan saling berkaitan. Konflik bersenjata semakin berkepanjangan, ketegangan geopolitik meningkat, ketimpangan terus berlanjut, perubahan iklim semakin cepat, dan keadaan darurat kemanusiaan terus bertambah.

Ia menegaskan kembali komitmen negaranya pada prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain serta menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah mereka.

Mengenai dunia digital, ia mengatakan bahwa transformasi digital memang menawarkan peluang besar, tetapi juga membawa risiko berupa pelanggaran privasi, misinformasi, kejahatan siber, dan penggunaan teknologi baru secara tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, ketiadaan kerangka hukum internasional membuka ruang bagi penyalahgunaan tersebut dan secara langsung mengancam keamanan negara serta hak-hak dasar warga.

Ia menambahkan: “Tanpa partisipasi yang adil dari Afrika dalam keputusan mengenai perdamaian dan keamanan internasional, tidak mungkin ada tata kelola global yang sesungguhnya.”

Gabon juga kembali menyatakan dukungan kepada Kuba dan menyerukan pencabutan blokade terhadap negara tersebut.

Sao Tome dan Principe: Reformasi Dewan Keamanan adalah Masalah Keadilan, Bukan Keistimewaan

Elisa Maria dos Santos Amado, Menteri Luar Negeri Sao Tome dan Principe, mengatakan negaranya menekankan dialog, diplomasi, kerja sama, dan penyelesaian damai terhadap perselisihan.

Ia mengatakan bahwa Afrika kini memiliki posisi demografis, ekonomi, dan politik yang belum tercermin secara layak dalam lembaga-lembaga tempat keputusan paling penting dibuat.

“Dalam konteks ini, reformasi Dewan Keamanan merupakan kebutuhan. Ini bukan keistimewaan bagi Afrika, tetapi persoalan legitimasi, keadilan, dan efektivitas,” katanya.

Menteri luar negeri negara Afrika tersebut juga menyambut baik resolusi-resolusi terbaru yang mengakui pentingnya sejarah perdagangan budak trans-Atlantik serta mendorong representasi ukuran Afrika yang lebih akurat dan menyeluruh pada peta, dengan memperbaiki distorsi visual yang selama ini mengecilkan posisi benua tersebut.

Menurutnya, pengakuan tersebut harus diterjemahkan menjadi sistem internasional yang memungkinkan Afrika berpartisipasi secara penuh dalam membentuk masa depan.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara di Palestina dan menyerukan pencabutan blokade terhadap Kuba.

Zambia: Sistem Global Tidak Boleh Melindungi Kepentingan yang Kuat dengan Mengorbankan yang Lemah

Mulambo Haimbe, Menteri Luar Negeri Zambia, mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melayani semua pihak.

Ia mengatakan bahwa kepercayaan merupakan landasan kerja sama internasional, tetapi saat ini kepercayaan terhadap lembaga, antarbangsa, dan khususnya lembaga yang melayani masyarakat semakin menurun.

Menurutnya, kepercayaan berarti menghormati prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB.

Ia melanjutkan: “Bagi Zambia, kepercayaan dimulai dari menepati janji. Kepercayaan berarti menghormati kesepakatan internasional dan membiayai komitmen pembangunan. Kepercayaan berarti memperkuat suara negara-negara berkembang dalam perkataan maupun tindakan. Kepercayaan berarti memastikan bahwa sistem global tidak melindungi kepentingan pihak yang kuat dengan mengorbankan pihak yang lemah.”

Pada akhir pidatonya, ia mengatakan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik berkepanjangan, Zambia kembali menegaskan komitmen terhadap dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai atas perselisihan sesuai Piagam PBB dan hukum internasional.

Ia juga menyerukan peningkatan kerja sama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, dan organisasi-organisasi regional untuk mencegah konflik serta memperkuat perdamaian dan keamanan bersama.