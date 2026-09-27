Dua Aktris Ternama Hollywood Ditangkap dalam Aksi Dukungan untuk Palestina di Depan PBB

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Susan Sarandon, aktris peraih Oscar, dan Hannah Einbinder, aktris terkenal dari serial Hacks, ditangkap polisi saat mengikuti aksi pro-Palestina di New York yang berlangsung bersamaan dengan kehadiran Benjamin Netanyahu di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aksi tersebut diselenggarakan oleh kelompok Jewish Voice for Peace (Suara Yahudi untuk Perdamaian). Para demonstran membawa berbagai poster yang menyerukan penghentian pengiriman senjata Amerika Serikat kepada Israel serta berakhirnya perang di Gaza.

Berdasarkan laporan The Independent, Kepolisian New York menyatakan bahwa para demonstran tetap melanjutkan aksi di jalan meskipun telah diperingatkan untuk meninggalkan lokasi. Sejumlah peserta kemudian dibawa ke tempat penahanan.

Jumlah pasti orang yang ditangkap belum disebutkan dalam laporan awal kepolisian, meskipun laporan-laporan berikutnya menyebut lebih dari 100 orang ditangkap dalam aksi tersebut.

Sarandon ditangkap polisi saat mengenakan pakaian bertuliskan “Danai rakyat, bukan bom”. Einbinder juga termasuk di antara para peserta aksi yang ditahan.

Sarandon dan Einbinder sebelumnya juga telah berbicara mengenai kemungkinan tekanan yang mereka hadapi di industri perfilman akibat sikap terbuka mereka mengenai Palestina.

Pada September, Sarandon mengatakan bahwa dukungannya secara terbuka terhadap Palestina telah memengaruhi kesempatan dirinya mendapatkan sejumlah peran dalam film.

Sementara itu, Einbinder pada Festival Film Cannes tahun ini mengatakan bahwa baginya, harga yang harus dibayar karena memilih diam mengenai Palestina lebih besar dibandingkan risiko kerusakan terhadap kariernya.