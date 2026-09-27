Hizbullah: Nawaf Salam di PBB bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pendudukan Israel

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip An-Nashra, Sayed Ibrahim al-Mousawi, anggota parlemen Lebanon yang terkait dengan faksi "Kesetiaan pada Perlawanan," mengkritik pidato Perdana Menteri negaranya di Majelis Umum PBB.

Ia menganggap pidato ini sebagai pengabaian pendudukan dan agresi rezim Zionis terhadap Lebanon dan kerugian serta kehancuran yang diakibatkannya, dan mengatakan: Betapa buruknya pidato yang disampaikan Perdana Menteri di PBB. Dalam pidato ini bahkan tidak disebutkan sepatah kata pun tentang agresi rezim Zionis dan pendudukannya di tanah Lebanon. Tidak ada yang disebutkan tentang kejahatan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, dan genosida keluarga yang dimusnahkan sepenuhnya, dan tidak ada referensi tentang penghancuran jalan dan tanah, perataan desa, pemboman rumah sakit, sekolah dan pusat teknis, dan pemusnahan pohon zaitun.

Al-Mousawi dalam pidatonya pada upacara peringatan menegaskan bahwa "negara" berdasarkan konsep dan komponennya, harus memiliki karakteristik dasar yang di puncaknya adalah perlindungan bangsa dan pembelaannya.

Mengkritik kebijakan pemerintah terhadap perlawanan, ia mengatakan: Anda adalah "kekuatan," bukan "negara"; kekuatan sombong yang dengan atau tanpa keberadaan Hizbullah berkomplot melawan tanah airnya sendiri.

Al-Mousawi di akhir tentang peran perlawanan mengatakan: Mereka yang menyebabkan kelangsungan hidup negara dan pelestariannya, adalah para pejuang dan pahlawan ini; mereka yang berkat rahmat Tuhan menang pada tahun 2000 dan menciptakan hari raya perlawanan dan kebebasan, tanpa menuntut apa pun atau menginginkan bagian tambahan dalam kekuasaan.