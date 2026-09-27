Sardar Shekarechi: Meskipun ada kelicikan musuh, Selat Hormuz berada di bawah kendali Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Sardar Abolfazl Shekarechi Sabtu malam dalam wawancara khusus berita, sambil mengenang para syuhada, khususnya Bapak Syuhada Iran, menyatakan: Selama lima dekade usia Revolusi Islam dan permusuhan kesombongan global terhadap negara kami, perang delapan tahun dengan kepemimpinan Amerika dan sistem dominasi oleh rezim Baath Irak dipaksakan kepada kami.

Ia menambahkan: Perang itu sendiri bukanlah hal yang baik, tetapi meskipun kerugian besar, itu menempa rakyat kami dan mempersiapkan mereka untuk kesulitan yang lebih besar dan pencapaian yang lebih gemilang dalam membela negara.

Sardar Shekarechi melanjutkan: Sejak hari-hari pertama delapan tahun pertahanan suci, wibawa angkatan bersenjata kami terbentuk, seiring waktu angkatan bersenjata kami menemukan tren yang berkembang secara ilmiah dan kemajuan selama pertahanan suci dari awal perang hingga akhir perang.

Ia mengatakan: Salah satu pencapaian terpenting pertahanan suci, selain karunia Tuhan, adalah mobilisasi rakyat sebagai fenomena yang tak tertandingi. Mobilisasi rakyat memainkan peran besar dalam pertempuran dan dukungan rakyat dalam perang.

Sardar Shekarechi menegaskan: Angkatan Darat Republik Islam setelah kemenangan revolusi adalah angkatan darat yang terbebas dari penasihat Amerika, selanjutnya komandan ideologis ditempatkan di atas angkatan darat, dan Garda Revolusi di samping angkatan darat terbentuk sebagai kekuatan baru dan kuat, dan kami mencapai wibawa yang patut dicontoh.

Juru bicara angkatan bersenjata mengatakan: Angkatan bersenjata dalam perang yang dipaksakan pertama dan selama membela Iran berupaya meningkatkan kemampuan tempur dan menggunakan teknologi modern terkini, contoh nyatanya adalah dimulainya pembuatan rudal selama perang dengan rezim Baath.

Ia menambahkan: Perubahan terpenting dalam angkatan bersenjata setelah kemenangan Revolusi Islam adalah perubahan doktrin pertahanan dari perang klasik ke perang asimetris.