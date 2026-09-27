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Surat Iran kepada PBB tentang pernyataan bermusuhan Sekjen NATO

27 September 2026 - 12:30
Kode berita: 1870647
Source: ABNA
Surat Iran kepada PBB tentang pernyataan bermusuhan Sekjen NATO

Duta Besar dan Kuasa Usaha Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan, menyatakan pernyataan bermusuhan Sekretaris Jenderal NATO bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Menurut laporan kantor berita Mehr, "Gholamhossein Darzi," Duta Besar Iran untuk PBB, pada hari Sabtu waktu setempat dalam surat kepada Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, dan Presiden Dewan Keamanan, menegaskan: Pernyataan Sekretaris Jenderal NATO mengenai penggunaan luas pangkalan-pangkalan militer Eropa untuk mendukung tindakan militer Amerika Serikat, dan dari sudut pandang Republik Islam Iran, bertentangan dengan kewajiban yang timbul dari hukum internasional.

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