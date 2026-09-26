Ancaman al-Kaabi untuk melakukan aksi duduk di bandara Irak; penerbangan dengan Iran harus dinormalisasi

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Mayadeen, Akram al-Kaabi, Sekretaris Jenderal gerakan Nujaba Irak menegaskan bahwa jika masalah penghentian penerbangan Iran ke Irak tidak diselesaikan, bandara negara ini akan menyaksikan pelaksanaan aksi duduk untuk membatalkan keputusan Amerika ini.

Ia menambahkan: Kami tidak menerima penerapan kebijakan dua standar mengenai kedaulatan Irak dan dominasi Amerika atas negara ini. Sikap kelompok-kelompok politik dan menyerah pada blokade sebuah bangsa Muslim oleh aliran-aliran kriminal adalah hal yang menyedihkan.

Sebelumnya juga Adil Abdul-Mahdi di halaman pribadinya menulis: Menutup bandara Irak terhadap penerbangan Iran adalah kesalahan besar dan kemunduran dari kedaulatan nasional.

Ia menambahkan: Menutup bandara Irak terhadap tetangga, sekutu dan teman kami, adalah kesalahan besar, kemunduran dari kedaulatan nasional dan mengorbankan kepentingan dan masa depan nasional kami.

Mantan Perdana Menteri Irak juga mengatakan: Meninjau kembali keputusan lebih baik daripada bertahan pada kesalahan.