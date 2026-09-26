Inggris Alokasikan 66 Juta Pound untuk Melindungi Masjid di Tengah Meningkatnya Ancaman Islamofobia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Surat kabar The Guardian melaporkan bahwa pemerintah Inggris, setelah meluasnya kerusuhan menyusul insiden Southport pada 2024, mengalokasikan sekitar 66 juta pound dana keamanan darurat untuk masjid dan pusat-pusat yang terkait dengan komunitas Muslim di negara tersebut.

Anggaran tersebut disebut sebagai bagian dari program dukungan pemerintah untuk melindungi tempat-tempat ibadah dari berbagai ancaman keamanan.

Berdasarkan data yang diperoleh The Guardian melalui permintaan kebebasan informasi, anggaran yang dialokasikan untuk melindungi masjid, sekolah Islam, dan pusat-pusat terkait komunitas Muslim meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah tersebut meningkat dari sekitar 73 ribu pound pada 2016–2017 menjadi sekitar 3 juta pound pada 2022–2023, kemudian 29 juta pound pada 2024–2025, dan sekitar 41 juta pound pada 2025–2026.

Laporan itu menambahkan bahwa sebagian besar dana keamanan darurat yang dialokasikan setelah kerusuhan Southport diberikan kepada masjid dan pusat-pusat Islam.

Setelah beredarnya informasi yang salah mengenai identitas pelaku serangan Southport, sejumlah masjid dan pusat yang berkaitan dengan pencari suaka menjadi sasaran serangan dan aksi unjuk rasa.

Aqila Ahmed, Direktur Eksekutif British Muslim Foundation, mengatakan bahwa meningkatnya pengeluaran keamanan menunjukkan bertambahnya kekhawatiran terhadap permusuhan terhadap umat Islam di Inggris.

Ia menegaskan bahwa untuk mengurangi biaya perlindungan terhadap komunitas Muslim, pemerintah tidak cukup hanya melakukan langkah-langkah keamanan, tetapi juga harus menangani akar kebencian terhadap umat Islam.

The Guardian juga menyinggung sejumlah contoh persoalan keamanan yang dihadapi pusat-pusat Islam. Pusat Islam Jami di Birmingham, misalnya, dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan mengalami beberapa kali serangan, perusakan properti, dan coretan bernuansa Islamofobia.

Pengelola pusat tersebut mengatakan bahwa mereka telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan keamanan, seperti memasang gerbang pelindung dan menutup bagian jendela dengan perlindungan tambahan.

Sementara itu, sejumlah aktivis Muslim menilai bahwa meskipun anggaran keamanan meningkat, proses penanganan permohonan dukungan dana masih berlangsung lambat.

Shaista Gohir, Direktur Muslim Women’s Network UK, mengatakan bahwa pengalokasian dana keamanan menunjukkan meningkatnya kekhawatiran, tetapi langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini masih belum sebanding dengan skala masalah yang ada.

Kementerian Dalam Negeri Inggris menyatakan akan terus memproses permohonan dukungan keamanan dan telah mengalokasikan total 77,4 juta pound untuk perlindungan komunitas-komunitas agama pada tahun anggaran 2026–2027.

Kementerian tersebut menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan keamanan pusat-pusat keagamaan dari tindak kejahatan berbasis kebencian.