Prajurit Muda Iran Mengorbankan Jiwa demi Kehormatan dan Tanah Air

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata sekaligus Komandan Markas Pusat Khatam al-Anbiya, dalam pesan yang disampaikan bertepatan dengan Hari Prajurit, menegaskan bahwa kehadiran efektif dan penuh kekuatan para prajurit muda telah meningkatkan secara signifikan kemampuan pertahanan, keamanan, dan penegakan ketertiban negara, serta memperdalam daya tangkal nasional.

Berikut teks lengkap pesan Mayor Jenderal Penerbang Ali Abdollahi:

Bismillahirrahmanirrahim

Tibanya Pekan Pertahanan Suci, yang menjadi manifestasi semangat keagamaan, kesetiaan nasional, dan pengorbanan abadi putra-putra tangguh Iran Islam, saya ucapkan selamat kepada seluruh pejuang pemberani, rekan-rekan seperjuangan yang setia, dan khususnya para personel wajib militer Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, yang melalui kehadiran heroik dan bersejarah mereka di medan Pertahanan Suci Kedua dan Ketiga, telah menjaga tetap hidup kisah-kisah luhur tentang pengorbanan dan kesyahidan.

Pengabdian suci dalam tugas kemiliteran senantiasa menjadi simbol nyata partisipasi sadar dan berlandaskan keimanan dari para pemuda pemberani negeri ini dalam menjaga keamanan yang berkelanjutan, melindungi kehormatan dan kemerdekaan nasional, mempertahankan keutuhan wilayah, serta menjaga sistem suci Republik Islam.

Para pemuda terhormat Iran Islam, dengan kesadaran akan kewajiban nasional dan agama mereka, bersama para pejuang lain dari Angkatan Bersenjata dan Basij rakyat, telah membela eksistensi negara, jiwa, harta, dan kehormatan bangsa. Dengan mengorbankan jiwa dan kesehatan mereka, para pemuda tersebut telah menghadirkan keamanan dan ketenangan bagi bangsa Iran yang berani.

Puncak pengorbanan yang luar biasa ini terwujud dalam Pertahanan Suci Ketiga, ketika para prajurit tercinta berdiri bahu-membahu dengan para pejuang Islam lainnya dan hadir di medan pertempuran dengan keberanian yang luar biasa. Dengan mempersembahkan nyawa mereka, mereka membela cita-cita luhur Revolusi Islam dan tanah air tercinta.

Dalam situasi historis dan strategis yang sensitif saat ini, ketika apa yang disebutnya sebagai arogansi Amerika-Zionis beserta para pendukung regional dan ekstraregionalnya berupaya mewujudkan tujuan mereka dalam menghadapi front kebenaran, kehadiran para prajurit muda yang efektif dan penuh kekuatan telah meningkatkan secara signifikan kemampuan pertahanan, keamanan, dan penegakan ketertiban negara, sekaligus memperkuat daya tangkal nasional.

Salam Allah dan rasa terima kasih bangsa Iran tercurah kepada para pemuda pemberani dan bersemangat ini.

Dengan penuh kebanggaan, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus atas hari kelima Pekan Pertahanan Suci yang dihiasi dengan nama mulia “Prajurit”, kepada seluruh personel wajib militer dan keluarga mereka yang terhormat, khususnya keluarga para syahid serta prajurit yang mengalami cedera dalam pengabdian.

Saya memohon kepada Allah Yang Mahasuci agar senantiasa menganugerahkan keberhasilan yang semakin besar, kesehatan, dan kemuliaan kepada mereka.

Diharapkan para pemuda tercinta Iran Islam, dengan menjadikan arahan-arahan bijaksana Pemimpin Tertinggi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Ayatullah Imam Sayid Mojtaba Hosseini Khamenei, semoga naungannya senantiasa dipanjangkan, sebagai pedoman; dengan meneladani warisan pemikiran dan petunjuk dari Pemimpin Syahid Umat, Ayatullah al-Uzma Imam Sayid Ali Khamenei, semoga Allah menyucikan ruhnya; serta dengan meningkatkan usaha dalam memperoleh kesiapan menyeluruh dan berbagai keterampilan khusus, senantiasa berhasil memperoleh kesiapan dan kemampuan yang diperlukan dalam rangka membela negara secara menyeluruh serta mengabdi dalam seluruh bidang dan aktivitas sosial.

Semoga mereka senantiasa menjadi pembela jalan kemajuan dan peningkatan kekuatan Iran tercinta.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata dan Komandan Markas Pusat Khatam al-Anbiya

Mayor Jenderal Pasukan Garda, Penerbang Ali Abdollahi