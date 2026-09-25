Pernyataan Yahya Sari tentang agresi Arab Saudi terhadap Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Masirah, Yahya Sari, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, mengumumkan bahwa jet tempur Saudi dalam 24 jam terakhir telah melakukan 14 serangan udara dan rudal terhadap berbagai wilayah Yaman.

Juru bicara angkatan bersenjata menegaskan bahwa serangan musuh Saudi dilakukan dengan menggunakan jet tempur «F-15» dan «Typhoon» dari pangkalan «Khamis Mushait» dan «Taif», dan agresi rudal dari «Najran».

Berdasarkan laporan ini, Sari menyatakan bahwa serangan dan pemboman musuh Saudi dalam 24 jam terakhir menargetkan provinsi Taiz, Amran, Marib dan Saada.

Juru bicara angkatan bersenjata menyatakan bahwa total serangan agresif musuh Saudi sejak dimulainya eskalasi ketegangan telah mencapai 1032 serangan udara dan rudal.