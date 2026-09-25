Pezeshkian: Amerika adalah penyebab situasi ini; sebelum serangan, Selat Hormuz terbuka

Menurut laporan kantor berita ABNA, Masoud Pezeshkian, Presiden Republik Islam Iran, tadi malam dalam wawancara eksklusif dengan jaringan televisi Fox News dengan tegas menolak klaim bahwa Teheran menginginkan bom nuklir.

Presiden Republik Islam Iran dalam wawancara eksklusif dengan program "Special Report" Fox News sebagai jawaban atas pertanyaan "Apakah Anda menginginkan bom nuklir atau tidak?", kepada Bret Baier mengatakan: Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Pemimpin Agung kita yang syahid dan terhormat telah beberapa kali menyatakan bahwa menurut sebuah fatwa, hal ini tidak sah dan ilegal.

Masoud Pezeshkian menambahkan: Yah, senjata itu adalah senjata pemusnah massal. Kami telah menyatakan bahwa kami siap mengencerkannya (uranium yang diperkaya tinggi). Ini bukan masalah penting. Kami siap untuk verifikasi.

Terkait memorandum Islamabad antara Washington dan Teheran yang ditinggalkan Trump seperti dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ia juga mengatakan: Kami tidak punya masalah; kami mencapai kesepakatan dengan presiden Anda. Kesepakatan itu ditandatangani dan berdasarkan itu, kami masih ingin dan bersemangat untuk maju.

Menurut Fox News, Pezeshkian menambahkan: Atas kerangka itu disepakati. Kami tidak menutup Selat Hormuz; selat itu terbuka tanpa alasan atau kerangka hukum apa pun. Mereka menyerang kami. Mereka membunuh dan mensyahidkan Pemimpin Agung kami, ilmuwan kami, komandan militer kami, dan pejabat pemerintah kami.

Kepala kekuasaan eksekutif Republik Islam Iran menegaskan: Masalahnya adalah Amerika, alih-alih berdialog, dengan membom kami dan memblokir semua jalur, masuk ke arena (konfrontasi). Kami siap. Cara berperilaku ini tidak ada di panggung dunia. Mereka tidak dapat menempatkan kami di bawah tekanan dan blokade serta membatasi akses kami.

Pezeshkian melanjutkan: Kami tidak ingin membunuh orang Amerika; seperti yang ditunjukkan tindakan kami (tindakan yang dapat dibuktikan). Amerika-lah yang telah ingin membunuh orang Iran. Yang kami tahu adalah jika kami diserang, kami harus membela diri.

Masoud Pezeshkian kepada media ini mengatakan: Ini adalah situasi yang Amerika menjadi penyebabnya. Kami akan melanjutkan perlawanan. Kami akan menemukan jalan dan kehidupan negara kami akan berlanjut; kami akan tetap berdiri. Ya, kami pasti menghadapi masalah ekonomi; tetapi untuk bertahan hidup, kami akan melewati setiap kesulitan dan bertahan. Jika Amerika berpikir dapat terus memberlakukan sanksi terhadap kami, [harus saya katakan bahwa] kami tidak peduli dengan hal-hal ini dan tidak memberikan perhatian apa pun pada pemilihan Amerika. Jika pemerintah Amerika saat ini ingin mencapai kesepakatan dalam kerangka hukum internasional, sangat baik; jika tidak, apa bedanya bagi kami, apakah sebelum atau setelah pemilihan?

Ia kemudian mencatat: Kami akan berdiri dengan tegas untuk membela diri. Kami tidak pernah mencari perang dan tidak mencari perang. Saya sangat percaya bahwa manusia tidak boleh menyebabkan kematian manusia lain; tetapi Israel dengan tindakan provokatifnya telah memaksakan perang ini pada kami. Amerika-lah yang harus memilih apakah ingin mengakhiri situasi ini atau tidak.