Dari Qom dan Masyhad hingga Kargil; Kisah Ikatan Berabad-abad Muslim Syiah Kashmir India dengan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Zainab Akhtar, seorang peneliti independen, dalam artikelnya di Journal of Peace Studies, menilai hubungan masyarakat kawasan Syiah Kargil di Kashmir India dengan Iran terbentuk dari perpaduan sejarah keagamaan, budaya, bahasa, dan perkembangan politik.

Hubungan tersebut, menurutnya, terbentang mulai dari perjalanan para mubalig dan pelajar agama pada abad-abad sebelumnya hingga pendidikan mahasiswa Kargil di Iran dan berbagai reaksi sosial kontemporer.

Dalam artikel berjudul “Hubungan Syiah Kargil dengan Iran; antara Iman dan Geopolitik”, Akhtar menulis bahwa mayoritas penduduk wilayah Kargil merupakan penganut Syiah Dua Belas Imam.

Syiah berkembang di wilayah tersebut pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi melalui kedatangan para mubalig dan ulama, termasuk Mir Syamsuddin Iraqi dari Khorasan, Iran, ke Kargil.

Menurut penulis, hubungan Kargil dengan pusat-pusat keagamaan Iran terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Para pelajar agama dari kawasan ini pergi ke kota-kota seperti Qom dan Masyhad untuk menempuh pendidikan agama tingkat lanjut. Sebagian dari mereka kemudian kembali dan berperan sebagai pemimpin keagamaan lokal.

Artikel tersebut menyebut bahwa para ulama ini turut berperan dalam menyebarkan pandangan dan tradisi keagamaan yang mereka pelajari di Iran.

Pengaruh Bahasa dan Pendidikan

Zainab Akhtar menyebut Purgi dan Balti sebagai bahasa-bahasa lokal di Kargil. Namun ia menulis bahwa berbagai teks keagamaan, syair ratapan, dan puisi yang digunakan di wilayah tersebut ditulis dalam bahasa Persia atau mendapat pengaruh dari bahasa tersebut.

Artikel itu juga menggambarkan Iran sebagai salah satu tujuan pendidikan yang diminati mahasiswa dari Kargil, terutama bagi mereka yang mencari pendidikan tinggi dengan biaya lebih rendah atau ingin melanjutkan studi di bidang-bidang seperti kedokteran. Dalam konteks ini, Universitas Teheran juga disebut.

Penulis kemudian membahas peran lembaga-lembaga keagamaan lokal, termasuk Imam Khomeini Memorial Trust, yang dalam artikel disebut dengan singkatan IKMT dan IKM.

Menurut Akhtar, lembaga tersebut didirikan pada 1979, bertepatan dengan kemenangan Revolusi Islam Iran, dan berperan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan serta pertemuan keagamaan, sosial, dan politik di kawasan Kargil.

Artikel itu juga menyebut kegiatan pendidikan dan amal lembaga tersebut dan menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mempromosikan gagasan Revolusi Islam Syiah.

Menurut penulis, aksi-aksi dukungan terhadap Iran di Kargil tidak hanya diikuti oleh komunitas Syiah. Muslim Sunni juga disebut turut berpartisipasi dalam sejumlah aksi tersebut.

Ia juga menyebut adanya aksi dukungan terhadap Iran di kawasan Zanskar, wilayah yang menurut artikel memiliki populasi mayoritas Buddha namun juga dihuni sejumlah besar Muslim Sunni. Dalam aksi tersebut, slogan-slogan menentang Amerika Serikat dan Israel diteriakkan.

Aksi Massa Kargil pada Maret 2026

Artikel tersebut menyebut bahwa kabar mengenai kesyahidan Ayatullah al-Uzhma Sayid Ali Khamenei, pemimpin Republik Islam Iran, pada 28 Februari 2026, memicu gelombang aksi protes dan pertemuan emosional di wilayah Kargil.

Akhtar menulis bahwa pada 6 Maret 2026, puluhan ribu orang berkumpul di Lapangan Syahid Ayatullah al-Uzhma Khamenei di kota Kargil.

Menurut artikel, aksi tersebut dipimpin bersama oleh dua organisasi keagamaan lokal, yakni Jamiat Ulama Isna Asharia Kargil (JUAK) dan Imam Khomeini Memorial Foundation/Trust (IKM).

Penulis menjelaskan perbedaan kedua kelompok tersebut dari sisi orientasi pendidikan dan keagamaan. Menurutnya, JUAK lebih banyak dipengaruhi oleh pusat-pusat pendidikan agama di Irak, sedangkan IKM memiliki hubungan yang lebih langsung dengan Iran.

Zainab Akhtar menulis bahwa banyak peserta aksi mengenakan pakaian hitam, sementara bendera hitam dan merah—yang dalam artikel dipandang sebagai simbol duka dan kesyahidan—terlihat di tengah kerumunan.

Menurutnya, upacara berkabung berlangsung di jalan-jalan Kargil dan slogan-slogan menentang Amerika Serikat dan Israel diteriakkan.

Artikel itu juga menyebut bahwa gambar Ayatullah Khamenei dipasang di berbagai titik kota Kargil, sementara sebagian peserta aksi membawanya sepanjang rute dari pasar utama hingga Lapangan Isna Asharia.

Menurut artikel, para pemimpin agama yang hadir dalam aksi tersebut menggambarkan kematian Ayatullah Khamenei sebagai tindakan terorisme dan serangan terhadap komunitas Syiah global.

Penulis mengutip mereka dengan menyatakan bahwa bagi masyarakat Kargil, Ayatullah Khamenei bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang marja taklid dan pembimbing spiritual.

Artikel tersebut sekali lagi menyebut partisipasi Muslim Sunni dalam aksi protes serta penyelenggaraan aksi serupa di kawasan Zanskar.

Bantuan Masyarakat untuk Iran

Bagian lain dari artikel membahas kampanye penggalangan bantuan di Kargil dan Kashmir untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Iran.

Akhtar menulis bahwa bantuan masyarakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, emas, dan hewan ternak.

Untuk menggambarkan besarnya partisipasi masyarakat Kargil, artikel tersebut menyebut sebuah peristiwa di salah satu desa ketika seekor ayam dijual dengan harga hampir satu lakh rupee India, sementara satu butir telur disebut terjual seharga enam ribu rupee.

Penulis juga menyebut anak-anak yang membawa celengan mereka ke imambargah dan menyumbangkan tabungannya untuk membantu warga sipil Iran yang terdampak perang.

Menurut Zainab Akhtar, kampanye tersebut mencapai puncaknya pada Idulfitri 2026, ketika banyak keluarga di Kargil memilih mengalihkan dana yang biasanya digunakan untuk perayaan ke dalam dana bantuan untuk Iran.

Mengutip para pemimpin komunitas lokal Kargil, penulis mengatakan bahwa bantuan tersebut bukan sekadar tindakan kemanusiaan, tetapi juga membawa pesan simbolis mengenai apa yang mereka sebut sebagai utang spiritual masyarakat Kargil kepada Iran.

Menurut para pemimpin tersebut, Iran selama ini telah memberikan bimbingan keagamaan dan pendidikan tinggi kepada masyarakat Kargil. Karena itu, masyarakat Kargil merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung Iran pada masa-masa sulit.

Zainab Akhtar juga menulis bahwa Kedutaan Besar Iran di New Delhi, India, mengeluarkan pernyataan resmi untuk menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Ladakh dan Kashmir, dengan menyatakan bahwa kebaikan mereka tidak akan dilupakan.

Menurut penilaian penulis, arti penting kampanye tersebut tidak hanya terletak pada nilai finansial bantuan yang dikumpulkan, tetapi juga karena gaungnya menarik perhatian terhadap ikatan budaya dan emosional antara masyarakat di kawasan pegunungan perbatasan India dengan rakyat Iran.

Kargil dalam Perspektif Hubungan India–Iran

Pada bagian akhir artikel, Kargil digambarkan sebagai kawasan yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat internasional karena perang tahun 1999 yang terjadi di wilayah tersebut.

Namun menurut penulis, arti penting Kargil tidak hanya terbatas pada posisi strategisnya. Hubungan keagamaan dan budaya Kargil dengan Iran juga dinilai penting dalam memahami posisi kawasan tersebut.

Zainab Akhtar menulis bahwa pengakuan Iran terhadap berbagai upaya lokal masyarakat Kargil telah membuka babak baru dalam geopolitik hubungan India dan Iran.

Dalam kesimpulannya, penulis menggambarkan Kargil sebagai wilayah yang, selain memiliki arti strategis bagi India, juga mempunyai hubungan mendalam dengan Iran melalui ikatan keagamaan dan budaya.

Menurutnya, hubungan tersebut dapat menjadikan Kargil sebagai penyangga diplomatik yang penting antara kedua negara, atau dalam kondisi lain dapat pula menjadikannya sebagai titik munculnya perbedaan dan ketegangan.