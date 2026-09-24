Afghanistan Bantah Klaim Serangan Drone ke Pakistan / Peringatan soal Hancurnya Peluang Dialog

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Seorang sumber Afghanistan dalam sebuah wawancara membantah klaim Pakistan mengenai serangan drone Afghanistan ke wilayah Pakistan dan menyebut tuduhan tersebut sebagai dalih untuk membombardir Afghanistan.

Sumber Afghanistan tersebut menegaskan bahwa Afghanistan akan menentukan sendiri bentuk dan waktu tanggapannya terhadap apa yang disebutnya sebagai pelanggaran berulang Pakistan terhadap kedaulatan negaranya.

Terkait jalur politik dan solusi diplomatik, ia mengatakan bahwa dialog dengan Pakistan semestinya akan kembali dilanjutkan, namun serangan-serangan terbaru dapat menghancurkan peluang dialog dan proses membangun kembali kepercayaan antara kedua negara.

Dalam perkembangan di lapangan, juru bicara Taliban melaporkan bahwa empat orang tewas akibat serangan udara jet tempur Pakistan terhadap sejumlah sasaran di dalam wilayah Afghanistan.

Menurut laporan Al-Mayadeen, salah satu hal penting dalam serangan Pakistan adalah bahwa Kandahar, yang dikenal sebagai markas utama pemimpin Taliban, turut menjadi sasaran.

Pada pagi hari ini, Attaullah Tarar, Menteri Informasi Pakistan, mengumumkan bahwa angkatan udara negaranya telah melakukan serangan presisi terhadap 10 lokasi di wilayah Afghanistan yang, menurut pihak Pakistan, digunakan untuk meluncurkan dan menyimpan drone.

Menteri Informasi Pakistan mengecam keras apa yang disebutnya sebagai penyusupan sengaja drone yang terbang dari wilayah Afghanistan menuju Pakistan. Ia menegaskan bahwa sistem pertahanan udara Pakistan telah mendeteksi, melacak, dan sepenuhnya melumpuhkan drone-drone tersebut sehingga serangan yang direncanakan berhasil digagalkan.

Latar Belakang Krisis antara Kedua Negara

Hubungan Pakistan dan Afghanistan memburuk setelah Taliban kembali berkuasa di Kabul pada 2021. Ketegangan terutama dipicu oleh perselisihan keamanan perbatasan dan aktivitas kelompok-kelompok bersenjata, termasuk Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Kedua pihak saling melontarkan tuduhan.

Pada 2025, ketegangan meningkat tajam setelah serangan udara Pakistan pada Oktober, bentrokan perbatasan pada Desember, serta penghentian perdagangan antara kedua negara. Situasi tersebut kembali memunculkan seruan untuk memulai dialog dan menurunkan eskalasi.

Kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada Maret lalu juga belum mampu menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan antara kedua negara bertetangga tersebut, meskipun sejumlah negara telah melakukan upaya mediasi.

Islamabad menuduh pemerintahan Taliban memberikan perlindungan kepada militan Taliban Pakistan, yang selama bertahun-tahun melakukan serangan terhadap Pakistan. Namun, otoritas Afghanistan membantah tuduhan tersebut dan pada gilirannya menuduh Pakistan melindungi kelompok-kelompok penentang mereka serta tidak menghormati kedaulatan Afghanistan.