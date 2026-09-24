Klaim Menteri Keuangan Amerika tentang penerbangan luar negeri dari Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Jazeera, jaringan Fox News dengan mengutip Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, mengklaim bahwa lebih dari 80 hingga 90 persen penerbangan luar negeri dari Iran telah dihentikan.

Ia juga mengklaim bahwa Washington dan Beijing menyetujui perpanjangan de-eskalasi ekonomi antara kedua negara untuk memberikan lebih banyak waktu guna mencapai kesepakatan yang lebih luas.

Bessent pada pagi hari Rabu, tanggal pertama bulan Mehr, juga mengumumkan bahwa mulai 23 September (Rabu, tanggal pertama Mehr) maskapai Iran akan menghadapi pembatasan luas dalam aktivitas internasional.

Ia juga telah memperingatkan bahwa negara-negara yang memberikan layanan kepada pesawat Iran seperti pengisian bahan bakar, layanan bandara atau penjualan tiket, mungkin menghadapi pembatasan dalam akses ke sistem keuangan Amerika dan penyelesaian dolar.