Sardar Hasanzadeh: bangsa Iran telah bertekad untuk membuat musuh berlutut

Menurut laporan koresponden Abna, Sardar Hasanzadeh, komandan Korps Teheran Raya, di sela-sela upacara pembukaan pelatihan militer «Jan Fadaye Iran» di Lapangan Imam Hussein (semoga damai menyertainya) menyatakan: negara yang dari populasi sekitar 90 juta jiwa, lebih dari 30 juta orang telah mendaftar dan terorganisir, menunjukkan tekad bangsa Iran untuk membela negara.

Dia menambahkan: populasi ini berpartisipasi dalam latihan besar yang sebagian diadakan di Teheran dan disertai dengan kehadiran 313 ribu orang, dan setelah itu mereka juga menjalani tahap pelatihan mereka dengan kesiapan penuh.

Komandan Korps Teheran menegaskan: ini berarti bangsa telah bertekad untuk mengalahkan musuhnya dan menghancurkannya di bawah kakinya.

Hasanzadeh melanjutkan: tekad suatu bangsa yang membuat musuh berlutut dan ini adalah kenyataan. Di mana pun bangsa-bangsa berdiri dan membela diri mereka sendiri, tanah air dan negara mereka, seperti yang kita saksikan di Iran tercinta kita, secara alami musuh tidak akan mencapai apa pun.

Dia mencatat: dari hari-hari ini musuh menggambarkan kekalahannya sendiri dalam pikirannya.