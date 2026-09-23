Aref: Amerika menggunakan perantara untuk bernegosiasi dengan Iran

Menurut laporan kantor berita Mehr, Mohammad-Reza Aref dalam rapat hari ini (pertama Mehr) kabinet, sambil mengucapkan selamat Hari Bendera Nasional, mengatakan: bendera adalah simbol peradaban dan budaya gemilang Iran dan simbol persatuan, kohesi dan solidaritas nasional. Efek persatuan di sekitar bendera kita saksikan di garis depan jalan, di mana orang-orang dari semua lapisan, kelompok, etnis, serta berbagai tokoh hadir di sekitar bendera dan melindungi garis depan ini.

Wakil Presiden Pertama, dengan menunjukkan ketahanan dan keteguhan rakyat Iran meskipun semua perilaku kasar sistem dominasi, sekali lagi menekankan: presiden dalam perjalanan ke New York akan memiliki tangan di atas, dan kami mendoakan kesehatan dan kesuksesan baginya dalam perjalanan ini.

Aref melanjutkan, dengan menunjukkan pentingnya perjalanan presiden ke New York untuk berpartisipasi dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan: presiden berangkat ke New York dengan tangan penuh, dan dalam pidato Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan memiliki tangan di atas dan akan membuktikan kepada dunia otoritas dan keunggulan negara, dan akan memberikan jawaban atas perilaku kasar dan sanksi zalim musuh.