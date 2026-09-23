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Mayor Jenderal Rezaei: diplomasi baru Iran tidak akan kembali ke masa lalu

23 September 2026 - 21:46
Kode berita: 1869279
Source: ABNA
Mayor Jenderal Rezaei: diplomasi baru Iran tidak akan kembali ke masa lalu

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan menerbitkan postingan di salah satu jaringan sosial, menulis: diplomasi baru Iran tidak akan kembali ke masa lalu.

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan menerbitkan postingan di salah satu jaringan sosial, menulis: diplomasi baru Iran tidak akan kembali ke masa lalu. Kami akan memaksa Amerika untuk menghormati hak-hak bangsa Iran dan melaksanakan syarat-syarat yang disampaikan.

Dia menambahkan: jika tidak, Selat Hormuz tidak akan dibuka.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi melanjutkan, dengan menunjukkan posisi tentang negosiasi, mencatat: cukup negosiasi, bertindaklah.

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