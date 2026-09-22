Pezeshkian: Sidang PBB adalah kesempatan untuk menyuarakan keteraniayaan dan wibawa Iran

Menurut laporan koresponden ABNA, Masoud Pezeshkian, presiden [Iran], sebelum keberangkatan ke Majelis Umum PBB di bandara Mehrabad, menyatakan: "Pada kenyataannya [sidang Majelis Umum PBB] diselenggarakan dengan slogan kepercayaan. Topik yang tidak ada. [Orang-orang Amerika] dengan slogan ini berbicara tentang hak asasi manusia, tetapi mengabaikannya."

Ia menambahkan: "Mereka sangat jelas dan terang-terangan menginjak-injak banyak kerangka hukum internasional dan hukum yang dapat dimiliki manusia dan negara, karena mereka memiliki kekuatan dan dapat memaksakan kehendak."

Ia menambahkan: "[Majelis Umum PBB] adalah tempat di mana kita dapat menyampaikan perkataan, keteraniayaan dan wibawa kita ke telinga dunia, dan dalam ruang yang ada ini, kita akan dapat berdialog dengan banyak politisi dari berbagai negara dan pusat kebudayaan serta dengan media."

Presiden menekankan: "Kehadiran di Majelis Umum PBB adalah kesempatan untuk dapat menyampaikan posisi, keteraniayaan dan wibawa kita ke telinga dunia."

Presiden mengatakan: "Terlepas dari semua kesulitan yang telah ditanggung oleh rakyat tercinta dan pejuang-pejuang kita di jalan [perang dan perlawanan], kenyataannya adalah kita keluar dari masalah ini dengan kepala tegak, dan ini menyebabkan kehormatan dan kebanggaan, dan kita dengan kekuatan akan dapat menyampaikan posisi kita di forum-forum internasional ini dan [membela hak-hak bangsa Iran]."

Ia melanjutkan: "Saya berharap Tuhan membantu sehingga kita dapat menyampaikan pesan sejati keteraniayaan kita ke telinga dunia dan pada saat yang sama, dengan kekuatan menyatakannya kepada mereka."

Presiden menekankan: "Terlepas dari semua kelicikan dan ketidakadilan yang [dilakukan musuh-musuh terhadap Iran], kita berdiri dengan kehormatan dan kekuatan dan akan berdiri sampai tetes darah terakhir untuk negara, rakyat, keyakinan dan kepercayaan kita."

Pezeshkian, merujuk pada perundingan sebelumnya dengan orang-orang Amerika, menyatakan: "Kita beberapa kali berada di meja perundingan dan bersama-sama menandatangani [memorandum kesepahaman], tetapi terlepas dari apa yang [memorandum] kita tandatangani dan kita berada di meja perundingan, sayangnya seluruh dunia melihat dan telah melihat bahwa mereka dengan sangat mudah menginjak-injak apa yang tertulis."