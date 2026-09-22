Araghchi: Tujuan terpenting kami di New York adalah membela kebenaran rakyat Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi pada Senin malam waktu setempat dalam pertemuan dengan wartawan Iran di New York, mengatakan: "Perjalanan ini dilakukan setelah perang tidak adil yang dilakukan terhadap kami oleh Amerika dan rezim Zionis dan perkembangan setelahnya dan pada kenyataannya, situasi yang masih berlanjut sebagai situasi perang."

Ia menegaskan: "Pertama-tama, wajar bahwa tujuan terpenting kami adalah kehadiran di tribun internasional yang besar untuk membela kebenaran, hak dan kepentingan rakyat Iran."

Araghchi menambahkan: "PBB adalah tribun internasional terbesar. Sejauh mana keberhasilannya dalam mencapai tujuannya untuk menegakkan perdamaian, keamanan dan keadilan adalah satu perdebatan, bahwa bagaimanapun juga ia menyediakan tribun bagi negara-negara untuk menyampaikan posisi dan perkataan mereka ke telinga dunia adalah perdebatan lain, dan bagian kedua sangat penting bagi kami dan setiap tahun, kesempatan ini digunakan untuk menyatakan posisi yang benar dari Republik Islam Iran dan posisi kami yang dikenal dan membela hak-hak rakyat Iran."

Menteri Luar Negeri negara kami mengatakan: "Tahun ini setelah perang yang terjadi, wajar bahwa tribun ini akan menjadi tempat untuk menyatakan keteraniayaan rakyat Iran, para syuhada Iran, para syuhada sekolah Minab dan di puncaknya pemimpin dan pemandu kami yang syahid."

Araghchi menambahkan: "Presiden (Masoud Pezeshkian) tahun lalu menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan kejahatan yang dilakukan dalam perang 12 hari, dan tahun ini wajar bahwa kami berada dalam situasi yang lebih penting."