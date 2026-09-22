Tindakan darurat dan rahasia Italia karena takut akan serangan Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Italia "La Repubblica" mengutip sumber pemerintah tingkat tinggi mengungkapkan bahwa negara ini dengan cepat dan secara rahasia melakukan pemindahan dan perpindahan sejumlah jet tempurnya di pangkalan udara Taif Arab Saudi.

Berdasarkan laporan ini, otoritas Italia khawatir jet tempur tersebut menjadi sasaran serangan pasukan Yaman. Sebelumnya, pangkalan ini juga pernah menjadi sasaran angkatan bersenjata Yaman, dan salah satu jet Eurofighter mengalami kerusakan parah.

Sumber-sumber yang mengetahui menekankan bahwa dua pesawat angkut militer jenis C-130J berada di depan peralatan dan perlengkapan yang dengan cepat dipindahkan karena berada dalam bahaya langsung dan serius. Sementara itu, ratusan tentara Italia masih ditempatkan di dalam pangkalan Taif, dan lembaga intelijen di Roma sedang meninjau opsi penarikan sebagian atau penuh pasukan.

Laporan yang dipublikasikan menunjukkan bahwa otoritas Yaman telah memberitahukan kepada Italia bahwa mereka tidak berperang dengan negara ini, tetapi apa yang dilakukan jet tempur Italia di Arab Saudi?

Perlu dicatat bahwa sistem pertahanan udara Arab Saudi tidak mampu menghadapi serangan Yaman dan melindungi pangkalan militer negara ini dan pangkalan asing.