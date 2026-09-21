Aktivitas ISIS yang Mencurigakan di Irak Bersamaan dengan Penarikan Koalisi Amerika

Kantor Berita Internasional Ahlulbait– ABNA – setiap kali tenggat yang berkaitan dengan penarikan pasukan koalisi Amerika dari Irak semakin dekat, sel-sel ISIS disebut kembali aktif setelah periode panjang relatif tenang. Situasi ini secara bertahap menimbulkan anggapan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat antara kedua peristiwa tersebut.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, menjelang 30 September, tanggal yang dijadwalkan sebagai akhir misi koalisi Amerika di Irak, sel-sel ISIS kembali melakukan sejumlah serangan sporadis.

Kasus terbaru adalah upaya menyerang menara transmisi listrik di jalur antara kota Baiji dan Haditha, di utara Baghdad. Setelah serangan tersebut, terjadi bentrokan dengan pasukan Irak dan kemudian dilakukan operasi pencarian serta pembersihan di kawasan itu.

Aktivitas ini terjadi ketika sumber-sumber keamanan Irak juga melaporkan adanya pergerakan sel ISIS di kawasan gurun dan perbatasan, khususnya di sepanjang perbatasan Irak–Suriah.

Kembalinya ISIS atau Sekadar Kelanjutan Aktivitas Sel Kecil?

Namun demikian, serangan-serangan tersebut hingga kini belum menunjukkan bahwa ISIS kembali pada pola lamanya, yakni menguasai kota-kota.

Sebaliknya, kondisi tersebut lebih menunjukkan bahwa kelompok itu masih memiliki kemampuan untuk bergerak melalui sel-sel kecil yang memanfaatkan kawasan gurun dan medan sulit untuk menyerang sasaran tertentu.

Meski demikian, waktu terjadinya gangguan keamanan ini memberikan dimensi politik dan keamanan tersendiri, terutama karena berlangsung ketika Irak mendekati tahap baru di mana, setidaknya secara formal, misi koalisi Amerika di negara itu akan berakhir.

Koalisi tersebut pada awalnya dibentuk setelah tahun 2014 dengan alasan memerangi ISIS.

Pergerakan ISIS di Perbatasan Irak–Suriah

Berdasarkan informasi yang disampaikan sumber-sumber keamanan Irak kepada Al-Akhbar, lembaga-lembaga terkait di Irak memiliki informasi mengenai aktivitas sel yang berafiliasi dengan ISIS di dekat perbatasan Irak–Suriah.

Upaya penyusupan dan perpindahan orang di antara kedua sisi perbatasan juga disebut masih berlangsung. Karena itu, pasukan Irak meningkatkan pengawasan dan melaksanakan operasi pencarian serta pembersihan di wilayah-wilayah yang rentan.

Menurut sumber-sumber tersebut, ISIS berupaya memanfaatkan celah keamanan untuk melakukan serangan dengan biaya rendah tetapi berdampak besar, khususnya terhadap menara listrik, pos pemeriksaan, dan fasilitas vital.

Pola ini memungkinkan kelompok tersebut menciptakan gangguan keamanan dan ekonomi tanpa harus memiliki kemampuan militer dalam skala besar.

Baghdad Tegaskan Akhir Misi Koalisi Amerika

Perkembangan tersebut terjadi ketika pemerintah Irak menegaskan bahwa proses penghentian misi militer koalisi Amerika akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Setelah itu, hubungan kedua pihak akan dilanjutkan dalam kerangka kerja sama bilateral.

Menurut artikel ini, pemerintah Irak juga mengaitkan proses tersebut dengan rencana untuk membatasi senjata kelompok-kelompok perlawanan. Rencana itu disebut disusun di bawah tekanan kuat Amerika Serikat dan disertai ancaman sanksi terhadap Irak jika tidak dilaksanakan.

Artikel tersebut juga menyatakan bahwa pemerintahan Ali al-Zaidi tampaknya akan kesulitan memenuhi janjinya terkait persoalan ini, terutama karena kelompok-kelompok perlawanan menolak menyerahkan senjata dan tidak sepenuhnya mempercayai keseriusan pasukan Amerika untuk benar-benar meninggalkan Irak.

Apakah ISIS Menjadi Alasan bagi Amerika untuk Tetap Tinggal?

Washington, menurut artikel tersebut, berulang kali menggunakan kekhawatiran mengenai kemungkinan kembalinya serangan ISIS sebagai alasan untuk menghindari atau menunda jadwal penarikan dari Irak.

Di sisi lain, tantangan bagi Baghdad adalah bagaimana mempertahankan kemampuan intelijen, pengintaian, dan kekuatan udaranya setelah misi koalisi Amerika berakhir, agar kekurangan dalam bidang-bidang tersebut tidak dimanfaatkan oleh sel-sel ISIS.

Ali al-Khafaji, peneliti bidang keamanan, mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa kembali bergeraknya sel ISIS, meskipun bersifat sementara, tetap merupakan ancaman bagi keamanan Irak, terutama dalam situasi ketidakstabilan politik dan keamanan di Irak dan kawasan.

Ia menambahkan bahwa ISIS berupaya memanfaatkan berbagai celah tersebut.

Karena itu, menurutnya, pasukan Irak harus meningkatkan operasi pencarian dan pembersihan di kawasan gurun dan wilayah rentan, serta memperkuat upaya intelijen dan pengintaian udara, terutama mengingat adanya upaya penyusupan dari luar perbatasan, khususnya dari arah Suriah.

Baghdad: Aktivitas ISIS Belum Mencapai Tingkat Berbahaya

Sementara itu, Saqr al-Hamidawi, anggota Komisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa aktivitas ISIS saat ini belum mencapai tingkat yang berbahaya.

Menurutnya, pasukan keamanan dan Hashd al-Shaabi hadir di berbagai wilayah, sementara operasi keamanan dan intelijen berskala luas terus dilakukan untuk melawan terorisme dan mengamankan perbatasan.

Ia menambahkan bahwa berakhirnya misi koalisi Amerika pada 30 September merupakan keputusan yang pasti dan tidak berkaitan dengan aktivitas ISIS.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari keputusan yang telah disepakati bersama pemerintah Irak dan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.

Al-Hamidawi juga menegaskan bahwa pasukan Irak saat ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan kendali atas wilayah mereka dan menghadapi kelompok teroris apa pun.

Peringatan tentang Upaya Mengembalikan Kekacauan

Di sisi lain, Ali Abdul-Razzaq, Direktur Pusat Studi Strategis Al-Ghad, menilai bahwa penyerangan terhadap menara energi dan pos pemeriksaan pasukan keamanan di Kirkuk serta wilayah lain di Irak merupakan upaya untuk mengacaukan situasi dan mengembalikan kekacauan, bersamaan dengan berakhirnya misi pasukan koalisi Amerika.

Dalam wawancara dengan Al-Akhbar, Abdul-Razzaq mengatakan bahwa berlanjutnya ancaman ISIS dapat dijadikan alasan bagi pasukan Amerika untuk tetap berada di Irak.

Namun ia menegaskan bahwa untuk membuktikan adanya hubungan langsung antara aktivitas ISIS dan keberadaan pasukan Amerika, tetap diperlukan bukti.

Catatan: judul dan beberapa bagian artikel menggunakan framing yang mencurigai adanya hubungan antara aktivitas ISIS dan berakhirnya misi koalisi Amerika. Namun teks sumber sendiri pada bagian akhir mengakui bahwa hubungan langsung tersebut belum terbukti dan masih membutuhkan bukti.