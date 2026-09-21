PBB menyerukan dimulainya kembali interaksi antara Amerika Serikat dan Iran!

Menurut kantor berita Abna mengutip kantor berita Al-Jazeera, «Stephane Dujarric», juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, hari ini Senin dalam reaksi pasif dan hanya verbal terhadap kelanjutan agresi Arab Saudi terhadap rakyat Yaman yang tertindas menyatakan: kami sangat prihatin terhadap risiko eskalasi konflik dan kerusakan lebih lanjut terhadap Yaman dan rakyatnya!

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB dalam hal ini melanjutkan: setiap eskalasi ketegangan lebih lanjut di Yaman akan memiliki konsekuensi regional dan global yang meningkat. Selain itu, PBB mengerahkan semua upayanya untuk membantu penduduk Gaza dan, meskipun ada tekanan, tidak meninggalkan jalur ini. Kami sangat membutuhkan anggaran lebih untuk bantuan kemanusiaan, sementara Washington telah mengurangi anggarannya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami membutuhkan solusi diplomatik untuk krisis dan konflik yang disaksikan dunia.

Ia, mengenai kelanjutan tindakan yang menciptakan ketegangan Washington terhadap Teheran tanpa mengutuk agresi ilegal Amerika Serikat dan penjajah Zionis terhadap Teheran, mengklaim: setiap dimulainya kembali interaksi antara pihak-pihak, khususnya Washington dan Teheran, akan membantu mengakhiri konflik yang telah menyebabkan penderitaan banyak orang.