Hamas: berlanjutnya pembantaian harian di Gaza adalah eskalasi perang genosida

Menurut kantor berita Abna mengutip kantor berita Shihab, Hazem Qassem juru bicara Hamas menyatakan bahwa berlanjutnya pembantaian harian terhadap perempuan dan anak-anak di Jalur Gaza oleh tentara pendudukan, seperti yang terjadi hari ini, berarti eskalasi perang genosida; perang yang, meskipun penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Sharm el-Sheikh sekitar satu tahun lalu, tidak dihentikan.

Ia menambahkan: diamnya Dewan Perdamaian dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya dan ketidakmampuan dewan ini untuk secara eksplisit menunjuk pihak yang berusaha menghancurkan perjanjian gencatan senjata, yaitu tentara pendudukan, adalah hal yang tidak dapat diterima dan tidak boleh berlanjut.

Hazem Qassem mengatakan: upaya Dewan Perdamaian di bawah kepemimpinan «Nikolai Mladenov» dan mediator Amerika untuk menemukan pembenaran bagi kejahatan tentara pendudukan dan mempertimbangkan pemilihan mendatang rezim ini saat menangani pelanggaran berulang perjanjian oleh rezim ini, akan mengarah pada penyediaan penutup untuk kelanjutan kejahatan ini dan melemahkan perjanjian gencatan senjata.

Juru bicara Hamas meminta negara-negara Arab dan Islam yang berpartisipasi dalam apa yang disebut Dewan Perdamaian untuk mengambil sikap yang jelas dan praktis terhadap kejahatan dan agresi tentara pendudukan yang berlanjut di bawah bayang-bayang ketidakmampuan dewan untuk menghentikannya; terutama karena pihak Palestina secara jelas telah mematuhi perjanjian gencatan senjata.