Yahya Saree: 917 serangan udara dan misil musuh Saudi; kami akan membalas

Menurut kantor berita Abna mengutip Al-Masira, Yahya Saree juru bicara angkatan bersenjata Yaman, dengan menyebutkan intensifikasi serangan musuh Saudi terhadap Yaman, memperingatkan bahwa serangan-serangan ini tidak akan dibiarkan tanpa jawaban.

Ia menambahkan: dalam eskalasi besar-besaran, musuh Saudi yang kriminal melakukan 157 serangan udara dan misil, menggunakan jet tempur F-15 dan Typhoon yang lepas landas dari pangkalan udara Khamis Mushait dan Taif, serta serangan misil dari Najran dan Jizan, menargetkan provinsi Al-Jawf, Taiz, Saada dan Marib.

Juru bicara angkatan bersenjata Yaman menyatakan: jumlah serangan udara dan misil sejak awal eskalasi ketegangan mencapai 917.

Ia menegaskan: dengan kehendak Tuhan, agresi besar ini tidak akan dibiarkan tanpa jawaban.