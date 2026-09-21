Bahreini: tindakan Amerika Serikat dan Israel adalah contoh «kejahatan terhadap kemanusiaan»

Menurut kantor berita Mehr; Ali Bahreini, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran di PBB di Jenewa, pada sesi keenam puluh tiga Dewan Hak Asasi Manusia mengatakan: Iran selama satu tahun terakhir berada di bawah agresi paling keras Amerika Serikat dan Israel, yang konsekuensinya dari perang langsung hingga tekanan ekonomi menargetkan keamanan dan stabilitas nasional kami. Hari ini saya ingin berbicara atas nama bangsa yang pada tahun lalu menanggung konsekuensi mendalam dari agresi terbuka dan biadab yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan rezim Israel.

Ia menambahkan: sebagian besar krisis yang kami alami, dari perang hingga masalah ekonomi dan blokade laut, dibentuk, diperparah dan diprovokasi dari luar oleh Amerika Serikat dan kekuatan proksinya di kawasan, yang berdampak serius bagi kedaulatan nasional, stabilitas sosial dan keamanan regional kami.

Ia mengatakan: dalam perang asimetris ini, rakyat kami bertahan terhadap beberapa kejahatan perang yang paling kompleks. Para penyerang berusaha menyerang fondasi peradaban kami, membom sekolah-sekolah kami, menghancurkan pembangkit listrik kami, membunuh pejabat kami dan menargetkan warga sipil yang tidak bersalah. Sekarang, tugas mendesak komunitas internasional adalah membuat para pelaku kejahatan ini bertanggung jawab. Iran dengan tegas bertahan terhadap tindakan agresif dan upaya yang diarahkan dari luar untuk melemahkan keamanan dan stabilitasnya. Tindakan kolektif kita hari ini untuk membuat para pelaku agresi bertanggung jawab adalah investasi dalam masa depan kolektif kita semua. Rakyat Iran terjebak antara agresi asing dan konsekuensi ekonomi dari tindakan pemaksaan sepihak.

Bahreini menambahkan: dalam menghadapi tindakan pemaksaan yang paling sistematis dan tidak manusiawi yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang membuat bangsa kami tetap berdiri adalah pemahaman rakyat tentang kesulitan yang kami hadapi, kepercayaan pada kemampuan kami sendiri, dan ketergantungan pada kekuatan dan sumber daya negara kami. Kami menunjukkan ketahanan terhadap sanksi; namun, ketahanan kami tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membebaskan komunitas internasional dari tanggung jawabnya untuk mengakui sifat kriminal tindakan semacam itu yang telah diterapkan terhadap seluruh bangsa. Protes Januari di Iran pada awalnya damai, tetapi setelah intervensi asing, segera berubah menjadi kerusuhan kekerasan. Pejabat Amerika secara terbuka mengkonfirmasi transfer dan penyelundupan senjata ke Iran untuk distribusi di antara para pengunjuk rasa. Transfer senjata, bersama dengan provokasi asing, memainkan peran penting dalam memperparah kerusuhan dan dalam proses yang lebih luas dari peristiwa yang terjadi sebelum agresi berikutnya.

Ia pada akhirnya mengatakan: pada akhirnya, Iran percaya bahwa penggunaan tekanan ekonomi secara sengaja terhadap suatu bangsa, bersama dengan manipulasi dan militerisasi kerusuhan domestik (oleh orang asing), adalah contoh «kejahatan terhadap kemanusiaan», kenyataan yang Misi Pencari Fakta (FFM) menolak untuk mengakui dan mengaitkan tanggung jawabnya kepada Amerika Serikat dan kekuatan proksinya.