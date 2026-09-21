Veto Rusia dan China; tanda meningkatnya polarisasi di Dewan Keamanan

Hassan Hanizadeh, tentang pertemuan terbaru Dewan Keamanan PBB untuk membahas rancangan «snapback» dari Prancis, Jerman, dan Inggris, menyatakan: pertemuan ini menunjukkan adanya perpecahan dan polarisasi serius dalam struktur Dewan Keamanan PBB.

Ia menambahkan: tiga negara Eropa berusaha dalam kerangka rancangan resolusi menyediakan dasar bagi kembalinya sanksi sebelum kesepakatan nuklir 2015 dan aktifnya mekanisme snapback, namun langkah ini menghadapi penolakan dan veto Rusia dan China.

Hanizadeh, dengan menyebutkan perbedaan pandangan di antara anggota tetap Dewan Keamanan, mengatakan: di satu sisi, ada Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang memiliki posisi dekat dan bersama terhadap Iran dan berusaha melalui penggunaan instrumental Dewan Keamanan mencapai tujuan mereka dan mempengaruhi negara lain dengan kebijakan mereka; di sisi lain, Rusia dan China sebagai dua anggota yang memiliki hak veto menolak pendekatan ini.

Pakar masalah internasional melanjutkan: veto bersama Rusia dan China dapat dianggap sebagai pesan politik dalam mendukung kelanjutan kerja sama Iran dengan lembaga-lembaga internasional, termasuk IAEA dan Dewan Keamanan. Dari sudut pandang ini, Moskow dan Beijing berusaha menekankan perlunya penyelesaian masalah nuklir Iran melalui jalur diplomatik dan multilateral.

Ia pada akhirnya mengatakan: dari sudut pandang politik, penolakan Rusia dan China terhadap rancangan yang didukung negara-negara Eropa dapat dianggap sebagai pencapaian diplomatik bagi Iran dan sekaligus menunjukkan meningkatnya perbedaan di antara kekuatan besar di Dewan Keamanan dan terbentuknya konfigurasi baru di lembaga internasional ini; Amerika mengalami kekalahan politik besar akibat veto Rusia dan China.