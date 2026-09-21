Pezeshkian: Iran dan Pakistan dapat memenuhi kebutuhan mereka

Menurut kantor berita Abna, Masoud Pezeshkian, presiden negara kita, sore ini Senin dalam pertemuan dengan Seyed Mohsen Naqvi, Menteri Dalam Negeri Pakistan, dengan menyatakan kepuasan atas tren hubungan Teheran dan Islamabad yang terus berkembang, menekankan perlunya memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral di berbagai bidang termasuk perdagangan, energi, pariwisata, investasi, serta komunikasi budaya dan ilmiah.

Presiden, dengan menyebutkan peningkatan signifikan tingkat hubungan antara kedua negara, menyatakan: kami senang bahwa Anda terus memantau proses kerja sama bilateral dan berharap interaksi ini berlanjut di semua bidang dengan lebih serius.

Pezeshkian juga, dengan menyebutkan proses interaksi yang terus berkembang antara negara-negara Islam, menegaskan: kami percaya bahwa tindakan dan tekanan Amerika Serikat telah menjadi dasar bagi peningkatan konvergensi dan interaksi berkelanjutan antara negara-negara Islam, dan berbagai pertemuan dan konsultasi antara delegasi Iran dan Pakistan merupakan contoh jelas dari proses ini.

Presiden, dengan menekankan perlunya memperkuat investasi bersama dan meningkatkan komunikasi antara berbagai sektor kedua negara, mencatat: kami berharap dengan pengembangan investasi bersama, perluasan komunikasi, dan fasilitasi kerja sama ekonomi, kita akan menyaksikan pendalaman hubungan Iran dan Pakistan yang lebih dalam lagi.