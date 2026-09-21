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Baghai: Pemerintah Amerika Serikat berusaha menyembunyikan kebenaran

21 September 2026 - 23:03
Kode berita: 1868435
Source: ABNA
Baghai: Pemerintah Amerika Serikat berusaha menyembunyikan kebenaran

Juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan: Tindakan Washington untuk tidak mengeluarkan visa bagi para pendamping presiden bertujuan untuk «menyembunyikan kebenaran dan melanjutkan kampanye informasi palsu melalui pelanggaran hak akses terhadap informasi».

Menurut kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dengan mempublikasikan postingan di salah satu media sosial dan sebagai reaksi terhadap tidak dikeluarkannya visa bagi jurnalis Iran dan tim media untuk mendampingi delegasi Republik Islam Iran dalam sidang Majelis Umum PBB, menulis: ketika delegasi yang berkuasa bahkan menghalangi akses media Amerika sendiri terhadap informasi dan sekaligus menutup jalan bagi jurnalis asing termasuk tim media presiden Iran, yang tidak ingin suaranya didengar, ini bukan pengelolaan akses melainkan berarti upaya untuk menyembunyikan kebenaran dan melanjutkan kampanye informasi palsu melalui pelanggaran hak akses terhadap informasi.

Ia menekankan: negara yang dulunya membanggakan diri karena meruntuhkan tirai besi kini sendiri terjebak dalam tirai besi di dalam dirinya.

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