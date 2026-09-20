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Pejabat Iran: tingkat kesiapan militer Iran telah mencapai tingkat tertinggi

20 September 2026 - 10:07
Kode berita: 1867709
Source: ABNA
Pejabat Iran: tingkat kesiapan militer Iran telah mencapai tingkat tertinggi

Seorang pejabat Iran mengumumkan: Iran telah meningkatkan tingkat kesiapan militernya ke tingkat tertinggi.

Menurut laporan kantor berita ABNA, saluran Russia Al-Youm, mengutip seorang pejabat Iran yang namanya dan jabatannya tidak disebutkan, mengumumkan bahwa pasukan Iran telah meningkatkan kesiapan operasional mereka ke tingkat tertinggi untuk siap menghadapi segala kemungkinan perkembangan atau petualangan militer.

Pejabat Iran ini juga mengumumkan: rencana respons di tingkat udara, darat, dan laut telah disiapkan; sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan memberikan respons yang berat, luas, dan mengejutkan terhadap pasukan dan kepentingan militer Amerika dan Israel.

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