Menurut laporan kantor berita Abna, jaringan Amerika CNN melaporkan bahwa tentara negara ini berada di ambang melakukan operasi militer terhadap kapal China setelah menerima informasi yang salah dengan bantuan kecerdasan buatan selama beberapa bulan terakhir dan di tengah agresi terhadap Iran.

Berdasarkan laporan ini, tentara Amerika siap untuk menghadapi kapal China dan berada di deknya bersamaan dengan penerbangan pesawat militer di atas kapal ini. Sumber yang mengetahui menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan operasi ini, informasi yang diterima ditinjau ulang dan diperiksa kembali dan ternyata muatan kapal ini diidentifikasi secara keliru.

Analis Komando Operasi Khusus Amerika telah menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan informasi ini dan akibat serangan militer Amerika terhadap kapal ini hampir meletus perang lain.

Dalam laporan ini disebutkan bahwa chatbot tersebut menggabungkan informasi dari sumber terbuka dengan informasi terklasifikasi dan ini menyebabkan kesimpulan yang salah tentang sifat muatan yang ada di kapal.

Perlu dicatat bahwa tentara Amerika menggunakan kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan lapangan yang cepat seperti menentukan target yang akan diserang.