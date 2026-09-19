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Gedung Putih: Trump menandatangani undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran

19 September 2026 - 11:12
Kode berita: 1867296
Source: ABNA
Gedung Putih: Trump menandatangani undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran

Gedung Putih mengumumkan perubahan rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran menjadi undang-undang.

Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Jazeera, Gedung Putih mengumumkan bahwa Donald Trump, presiden Amerika, telah menandatangani rancangan undang-undang sanksi terhadap Rusia dan Iran dan rancangan ini telah menjadi undang-undang.

Berdasarkan laporan ini, undang-undang ini mengatur dan memperluas sanksi dan tarif bea cukai terhadap Rusia dan memberlakukan larangan terhadap negara ini.

Berdasarkan laporan ini, undang-undang baru juga memperpanjang sanksi yang ada terhadap Iran.

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