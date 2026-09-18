Kejahatan Zionis di Lebanon Selatan; dari Penghancuran Situs Bersejarah hingga Pengambilan 600 Pohon Zaitun Berusia Lebih dari 100 Tahun

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – hampir dua tahun terakhir, para pendukung Hizbullah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun lanjut usia, menghadapi perang militer, psikologis, dan media yang berat. Mulai dari serangan dan pemboman harian di tengah gencatan senjata yang hanya bersifat nominal, hingga perang psikologis yang ditujukan untuk melemahkan moral masyarakat pendukung perlawanan.

Meskipun kondisi masyarakat Syiah di Lebanon selatan sangat sulit, para pendukung Hizbullah disebut terus menerapkan ajaran dan pesan Sayid Hassan Nasrallah dalam kehidupan mereka serta menghadapi pendudukan dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat.

Hizbullah, menurut artikel ini, juga tidak melupakan masyarakat pendukungnya dalam kondisi tersebut dan menggunakan kemampuan material, militer, serta medianya untuk menjaga keamanan dan ketenangan mereka serta mempertahankan semangat perlawanan di tengah masyarakat Lebanon.

Berikut bagian kedua wawancara ABNA dengan Rabab Mustafa, aktivis media Lebanon.

ABNA: Salah satu bentuk perang yang banyak digunakan dalam konflik terbaru melawan Hizbullah adalah perang psikologis atau perang lunak, baik di dalam maupun di luar Lebanon. Bagaimana pandangan Anda?

Perang lunak, perang media, atau perang narasi sedang berlangsung melawan Hizbullah. Kita tahu bahwa sejak berdirinya Israel, mereka selalu mengandalkan narasi-narasi palsu dan kebohongan untuk menyesatkan opini publik dan memengaruhi moral masyarakat. Ini bukan sesuatu yang baru.

Musuh dan para pendukungnya berusaha sekuat tenaga mengubah realitas di lapangan dan membangun narasi palsu.

Sebagai contoh, sejak sekitar satu bulan lalu, pihak Israel membangun narasi mengenai Bukit Ali al-Taher. Jika benar Israel telah menguasai kawasan tersebut, mengapa mereka tidak memperlihatkan rekaman terowongan dan senjata yang mereka klaim telah direbut?

Mengapa ledakan terjadi di atas permukaan tanah dan bukan di dalam terowongan, sementara bahan peledak dijatuhkan dari pesawat tempur?

Para pakar militer mengatakan kawasan tersebut diledakkan dari jarak jauh. Jika benar-benar telah dikuasai sepenuhnya, mengapa hingga kini masih terus dibombardir?

Karena itu, kita harus tetap waspada terhadap narasi yang dibangun oleh pihak lawan.

Setelah Gugurnya Sayid, Perang Media Menjadi Bagian Penting dari Pertempuran

Menurut saya, dalam perang narasi, musuh tidak akan mampu menggoyahkan masyarakat yang tumbuh dalam ajaran Ahlulbait (a.s.), karena mereka memiliki tekad dan iman.

Kita harus mengingat perkataan terkenal Sayidah Zainab (s.a.): «وَاسْعَ سَعْیکَ وَناصِبْ جُهْدَکَ فَوَاللهِ لا تَمْحُو ذِکرَنا وَلا تُمیتُ وَحْیَنا»

“Lakukanlah segala tipu dayamu, kerahkan seluruh kemampuanmu, dan berusahalah sekuat mungkin. Demi Allah, engkau tidak akan mampu menghapus ingatan tentang kami dan tidak akan mampu mematikan wahyu kami.”

Kami juga menegaskan bahwa kami memiliki keyakinan, dan selama kami berada di jalan yang benar, kami akan menang.

Perjuangan kebenaran membutuhkan kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan hingga mencapai hasil sepenuhnya.

Setelah gugurnya Sayid Hassan Nasrallah, perang media menjadi bagian penting dari konflik. Pembunuhan terhadap sosok dan figur sebesar beliau bukan sekadar peristiwa militer, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan politik.

Media Israel serta sejumlah media Arab yang dinilai bekerja sejalan dengannya menggambarkan terbunuhnya Sayid dan sejumlah besar komandan Hizbullah sebagai keruntuhan struktur perlawanan dan ketidakmampuan organisasi tersebut untuk membangun kembali dirinya.

Namun menurut Mustafa, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Hizbullah dan masyarakat pendukungnya tetap menegaskan kelanjutan aktivitas serta jalan perjuangan tersebut.

Pukulan yang diterima tidak berarti Hizbullah telah runtuh, dan masyarakat masih berada di belakang perlawanan serta mendukungnya.

“Kami dan Hizbullah Akan Bangkit dari Abu seperti Burung Phoenix”

Pada hari pemakaman Sayid al-Muqawamah, semua orang melihat bahwa pesawat tempur musuh berada di atas kepala masyarakat, tetapi mereka tidak bergerak meninggalkan tempat dan tetap melanjutkan prosesi pemakaman.

Menurut saya, memang benar Hizbullah mengalami pukulan berat. Dampak terbunuhnya Sayid dan kerusakan pada bagian militer Hizbullah juga tidak dapat disangkal.

Namun pukulan-pukulan itu tidak berarti Hizbullah runtuh, karena Hizbullah merupakan organisasi yang memiliki pengalaman panjang dalam aktivitas bawah tanah dan mampu melakukan reorganisasi serta menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Kami mengatakan: “Kami dan Hizbullah akan kembali hidup dengan sehat dan tegak dari bawah abu, seperti burung Phoenix.”

ABNA: Banyak laporan mengenai serangan hebat Israel terhadap kawasan permukiman, situs bersejarah, dan lahan pertanian di Lebanon selatan. Menurut Anda, apa tujuan dari penghancuran besar-besaran tersebut?

Realitas Lebanon selatan tidak dapat hanya dilihat sebagai serangan militer.

Ada kawasan-kawasan yang mengalami kehancuran sangat besar. Di sejumlah desa, rumah dan infrastruktur mengalami kerusakan sedemikian rupa sehingga warga sulit kembali dan menjalani kehidupan normal.

Keluarga ibu saya berasal dari Yahmar al-Shaqif, dan saya terus mengikuti berita dari sana. Saya mengetahui bahwa kerusakan terhadap rumah-rumah, sekolah, klinik, bahkan pemakaman sangat luas.

Keterangan foto: Rumah sepupu perempuan saya di Yahmar al-Shaqif, Nabatieh, yang menurut Mustafa dihancurkan oleh pihak Israel.

Situs Bersejarah dan Pemakaman Juga Dihancurkan

Menurut Mustafa, pihak Israel menghancurkan sejarah dan peninggalan arkeologis, bahkan pemakaman pun tidak luput.

Di Yahmar al-Shaqif terdapat makam sepupu laki-laki saya yang gugur dalam Perang 66 Hari, serta makam kakek dan nenek saya. Sekarang jejak makam-makam itu sudah tidak ada lagi.

Itu hanya satu contoh. Kondisi di desa dan kota lainnya juga serupa dengan Yahmar al-Shaqif.

Di beberapa wilayah, operasi penghancuran bahkan disebut terus berlangsung setelah periode gencatan senjata.

Hal ini berarti persoalan masyarakat Lebanon selatan tidak hanya terbatas pada apa yang terjadi selama pertempuran, tetapi juga menyangkut kemampuan warga untuk kembali, melakukan rekonstruksi, dan menghidupkan kembali sumber mata pencaharian mereka.

Yang bahkan lebih mengkhawatirkan daripada kerusakan rumah dan infrastruktur adalah ancaman terhadap memori sejarah dan kebudayaan Lebanon selatan.

Sejumlah bangunan dan situs arkeologis serta bersejarah mengalami kerusakan akibat operasi militer berskala besar atau berada dalam ancaman penghancuran.

Di Nabatieh, sebuah pasar bersejarah disebut telah hancur sepenuhnya. Rumah-rumah tua di Tyre juga mengalami kerusakan.

Keterangan foto: Sebuah kompleks permukiman di Kfar Tebnit, Nabatieh, tempat rumah sepupu Mustafa berada dan disebut telah dihancurkan oleh pihak Israel.

600 Pohon Zaitun Berusia Lebih dari 100 Tahun Disebut Dipindahkan ke Palestina yang Diduduki

Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada bangunan, tetapi juga pada pohon-pohon zaitun.

Warga mengatakan bahwa pihak Israel telah memindahkan 600 pohon zaitun yang berusia lebih dari 100 tahun ke wilayah Palestina yang diduduki. Menurut Mustafa, hal tersebut sangat mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan-laporan terbaru yang ia rujuk, operasi penghancuran pada April 2026 mencakup lebih dari 20 desa. Pada saat yang sama, sejumlah lembaga kebudayaan Lebanon berusaha mendokumentasikan memori dan peninggalan sejarah melalui foto untuk mencegah hilangnya jejak sejarah yang lebih luas.

Mustafa menegaskan bahwa wilayah yang ia maksud bukan hanya daerah dekat perbatasan di bawah garis Sungai Litani.

Tyre dan Nabatieh berada di atas garis Litani. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kerusakan tidak semata-mata berkaitan dengan pertimbangan keamanan di kawasan perbatasan.

Karena itu, apa yang terjadi di Lebanon selatan tidak boleh hanya dipandang sebagai kerugian material, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap memori sosial dan budaya kawasan tersebut.

Hal ini, menurutnya, menyebabkan dampak perang tetap terasa dalam jangka panjang bahkan setelah operasi militer berhenti.

Keterangan foto: Rumah sepupu perempuan Mustafa di Kfar Tebnit, Nabatieh, yang disebut telah dihancurkan oleh Israel.

Keterangan foto lainnya: Citra satelit terbaru Yahmar al-Shaqif di Lebanon selatan, di atas Sungai Litani, yang menurut keterangan dalam artikel menunjukkan luasnya penghancuran rumah dan pemakaman di kawasan tersebut.

ABNA: Sebagian pihak menilai bahwa Hizbullah saat ini memilih diam atau mengambil jeda strategis terhadap perkembangan di Lebanon. Bagaimana pandangan Anda?

Struktur politik dan sosial Lebanon sampai batas tertentu lebih kompleks dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Sebelum Perang Ramadan, dalam periode yang disebut sebagai gencatan senjata tetapi menurut Mustafa tidak berjalan secara nyata, Hizbullah diam selama sekitar 15 bulan dan tidak melakukan pertempuran langsung melawan Israel.

Meskipun terjadi operasi pembunuhan, penghancuran, dan pemboman harian, Hizbullah menurutnya tetap menahan diri.

Tujuannya, menurut Mustafa, adalah menunjukkan bahwa penyebab serangan Israel bukanlah operasi Hizbullah, melainkan ambisi Israel yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Namun ia menambahkan bahwa sebagian warga Lebanon tidak mau melihat kenyataan atau mendengar fakta tersebut.

Diamnya Hizbullah Merupakan Bagian dari Pengelolaan Pertempuran

Diam dalam konflik seperti ini, menurut Mustafa, tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kelemahan atau ketidakmampuan.

Dalam perang modern, sikap diam dapat menjadi bagian dari pengelolaan pertempuran, terutama ketika konflik sangat bergantung pada intelijen, pengawasan elektronik, perang psikologis, dan perang media.

Pada saat yang sama, ia mengatakan tidak tepat jika menyebut Hizbullah saat ini sama persis dengan Hizbullah sebelum 2024.

Sejak saat itu, Hizbullah telah mengalami pukulan berat yang berdampak pada kepemimpinan, sistem komunikasi, dan struktur militernya.

Salah Satu Tujuan Diam adalah Mengurangi Informasi yang Dapat Dimanfaatkan Musuh

Pada 2026, Hizbullah menghadapi perkembangan baru di lapangan, khususnya di Lebanon selatan. Namun hal itu tidak serta-merta berarti Hizbullah kehilangan kemampuannya.

Kelompok yang memiliki pengalaman panjang dalam aktivitas militer dan organisasi, menurut Mustafa, dapat menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan menata kembali kemampuannya. Karena itu, salah satu tujuan dari sikap diam tersebut mungkin adalah mengurangi informasi yang dapat dimanfaatkan pihak lawan.

ABNA: Menurut Anda, mungkinkah Hizbullah memiliki rencana-rencana mengejutkan bagi lawannya pada masa mendatang?

Tentu, tanpa diragukan lagi. Seperti pihak lain yang sedang terlibat dalam perang, perlawanan sedang mempelajari perkembangan baru dan menyusun rencana yang sesuai untuk menghadapi realitas baru.

“Syiah Lebanon adalah Masyarakat yang Berkeyakinan dan Sabar serta Berkorban di Jalan Allah Tanpa Mengharap Imbalan”

Jika perang kembali terjadi, sangat mungkin pihak perlawanan tidak akan mengumumkan seluruh kemampuan dan pilihan yang dimilikinya dan akan menyimpan sebagian dari kemampuan tersebut. Insya Allah, menurut Mustafa, hal itu akan terbukti pada masa mendatang. Persoalannya membutuhkan waktu, kesabaran, dan keteguhan.

Masyarakat yang menurutnya secara spontan berperang melawan pihak yang mereka pandang sebagai penjajah akan terus bertahan dan mencari metode-metode baru dalam menghadapi lawan.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa masyarakat Syiah Lebanon adalah masyarakat yang memiliki keyakinan dan kesabaran serta berkorban di jalan Allah tanpa mengharap balasan.