Para Khatib Bahrain Menolak Kewajiban Izin untuk Ceramah dan Khutbah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Para khatib Bahrain dalam pernyataan mereka menyebut bahwa mereka menolak keputusan terkait pengaturan izin untuk kegiatan ceramah, khutbah, dan bimbingan keagamaan. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap ruang dan kekhususan keagamaan para pengikut Ahlulbait (a.s.).

Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa syariat mendorong umat untuk melakukan ceramah, khutbah, dan bimbingan keagamaan, serta membolehkan kegiatan tersebut. Bahkan dalam batas tertentu, pelaksanaannya dipandang sebagai wajib kifayah.

Mereka juga menegaskan bahwa syariat secara jelas dan tanpa keraguan menempatkan urusan-urusan tersebut sebagai sesuatu yang independen dari lembaga mana pun selain otoritas syariat itu sendiri.

Para khatib Bahrain menambahkan bahwa majelis-majelis duka dan prosesi berkabung di negara tersebut telah berlangsung selama ratusan tahun berdasarkan prinsip ini.

Mereka menegaskan bahwa untuk perkara-perkara yang telah dibolehkan oleh syariat, tidak diperlukan izin. Sebagaimana seseorang tidak meminta izin untuk melaksanakan salat, puasa, maupun kewajiban dan syiar keagamaan lainnya.

Pernyataan itu selanjutnya menyebutkan bahwa segala bentuk keterlibatan atau kepatuhan terhadap keputusan tersebut, dalam bentuk apa pun, secara tegas ditolak dan dianggap sebagai tindakan berdosa yang tidak semestinya dilakukan oleh mereka yang mengenakan pakaian pelayanan kepada Ahlulbait (a.s.).

Para khatib Bahrain juga menegaskan bahwa mereka tidak menerima penerbitan ataupun penerimaan izin resmi semacam ini dari lembaga mana pun, dan menyatakan tidak akan mengambil izin tersebut.

Pada bagian akhir, pernyataan itu menyerukan kepada seluruh khatib, pembaca rauzah, dan maddah agar memikul tanggung jawab besar mereka dalam persoalan ini.