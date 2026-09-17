Beberapa senator menuntut dipublikasikannya informasi kesepakatan nuklir Trump dan Arab Saudi

Menurut kantor berita ABNA, anggota kedua partai, Demokrat dan Republik, di Senat Amerika pada hari Rabu menuntut pemerintahan Donald Trump, presiden negara ini, mempublikasikan semua informasi terkait kesepakatan yang diusulkan dengan Arab Saudi tentang energi nuklir sipil.

Para senator dalam surat yang ditujukan kepada Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, dan Christopher Wright, Menteri Energi Amerika, yang diperoleh Reuters, menuntut dipublikasikannya dua “surat sampingan” rahasia yang diperoleh bersamaan dengan kesepakatan yang diusulkan dengan Riyadh.

Dalam surat ini disebutkan bahwa pemerintah Amerika telah mengadakan puluhan kesepakatan energi nuklir yang dikenal sebagai “kesepakatan 123” dengan negara lain, tanpa menyembunyikan informasi semacam itu.

Para senator menegaskan: akses ke teks lengkap kesepakatan sangat penting agar Senat dan opini publik dapat memahami sepenuhnya komitmen yang diterima atas nama bangsa Amerika, serta komitmen Arab Saudi terhadap Amerika.

Kementerian Luar Negeri dan Energi Amerika sejauh ini belum menanggapi permintaan komentar tentang masalah ini.

Upaya ini dilakukan di bawah kepemimpinan Jeff Merkley, senator Demokrat dari negara bagian Oregon, dan Ed Markey, senator Demokrat dari negara bagian Massachusetts. 13 senator Demokrat lainnya, satu senator independen yang bersekutu dengan Demokrat, serta Rand Paul dari negara bagian Kentucky dan John Kennedy dari negara bagian Louisiana, dua senator Republik, juga menandatangani surat ini.

Donald Trump pada bulan Agustus menyerahkan kesepakatan yang diusulkan dengan Arab Saudi kepada Kongres, dan dengan demikian dimulailah periode 90 hari untuk peninjauan kesepakatan oleh para legislator; periode yang memberi mereka kesempatan untuk berupaya mengesahkan resolusi penolakan kesepakatan.

Sejak saat itu, sejumlah legislator menekan untuk penghapusan kerahasiaan dua surat sampingan dan publikasi dokumen terkait kesepakatan ini.